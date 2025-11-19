Cerca

Maserati punta sull'eleganza con la nuova Grecale Lumina Blu

Una serie speciale che unisce eleganza ricercata, dettagli sportivi e comfort hi-tech per trasformare ogni viaggio in un’esperienza di lusso.

Riccardo Mantica
Pubblicato il 19 nov 2025

Maserati amplia la famiglia Grecale  con la nuova serie speciale Lumina Blu, una proposta che punta a conquistare chi cerca un SUV di lusso dal look distintivo e da vivere ogni giorno. L’obiettivo? Unire un’estetica esclusiva e sofisticata a una dotazione tecnologica completa, pensata per rendere ogni viaggio più piacevole e confortevole.

Sviluppata sulla base della versione Grecale, la Lumina Blu si riconosce subito per gli esterni in tinta Night Interaction, una vernice metallizzata a doppio strato che esalta le linee scultoree del modello e trasforma la quotidianità in qualcosa di straordinario.

Su questo elegante “abito da sera” spiccano i cerchi Crio da 21 pollici, le pinze freno gialle e il Tridente giallo sul montante C: dettagli che firmano una presenza scenica inconfondibile, dove eleganza e sportività trovano un equilibrio naturale. A completare il quadro ci sono i fari Matrix LED e i vetri posteriori oscurati, che rafforzano il carattere contemporaneo del SUV.

Interni artigianali e comfort hi-tech

Se l’esterno punta sull’impatto visivo, gli interni lavorano sulle emozioni. L’abitacolo di Grecale Lumina Blu è un omaggio al savoir-faire italiano e mette in risalto la maestria artigianale e la ricercatezza estetica del marchio del Tridente. La scelta dei rivestimenti è doppiamente mirata: la vettura può essere configurata con pelle premium Chocolate oppure, in alternativa, con pelle premium Ghiaccio. In entrambi i casi, l’ambiente è impreziosito da inserti in radica a poro aperto e da una pedaliera sportiva in acciaio. La combinazione di materiali naturali e tecnologia avanzata racconta l’essenza più autentica di Maserati, da sempre considerata epitome del lusso italiano nel mondo.

L’incontro tra tradizione artigianale e innovazione non si ferma all’estetica. La nuova serie speciale porta di serie una dotazione pensata per aumentare il comfort e facilitare la vita a bordo. Tra gli equipaggiamenti inclusi troviamo il portellone elettrico con sensore di movimento, utile nelle situazioni quotidiane di carico e scarico, i sedili anteriori elettrici riscaldati a 12 vie (che diventano 14 vie nella configurazione con pelle premium Ghiaccio) e la telecamera 360° Surround View, che consente una visione completa dell’area attorno alla vettura. Il risultato è un abitacolo che si trasforma in un ambiente di lusso contemporaneo, dove ogni elemento contribuisce a un’esperienza di guida elegante e coinvolgente.

Sotto il cofano non si cambia

La Grecale Lumina Blu conferma la base tecnica già nota. Parliamo quindi del motore 2.0 litri mild-hybrid turbo da 250 CV. Un powertrain abbinato al cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale con differenziale posteriore meccanico autobloccante a slittamento limitato. Un pacchetto che mette insieme innovazione, versatilità ed efficienza e che, nella guida di tutti i giorni, privilegia fluidità e raffinatezza senza sacrificare il dinamismo che ci si attende da una Maserati.

