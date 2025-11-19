Maserati punta sull'eleganza con la nuova Grecale Lumina Blu

Maserati amplia la famiglia Grecale con la nuova serie speciale Lumina Blu, una proposta che punta a conquistare chi cerca un SUV di lusso dal look distintivo e da vivere ogni giorno. L’obiettivo? Unire un’estetica esclusiva e sofisticata a una dotazione tecnologica completa, pensata per rendere ogni viaggio più piacevole e confortevole.

Sviluppata sulla base della versione Grecale, la Lumina Blu si riconosce subito per gli esterni in tinta Night Interaction, una vernice metallizzata a doppio strato che esalta le linee scultoree del modello e trasforma la quotidianità in qualcosa di straordinario.

Su questo elegante “abito da sera” spiccano i cerchi Crio da 21 pollici, le pinze freno gialle e il Tridente giallo sul montante C: dettagli che firmano una presenza scenica inconfondibile, dove eleganza e sportività trovano un equilibrio naturale. A completare il quadro ci sono i fari Matrix LED e i vetri posteriori oscurati, che rafforzano il carattere contemporaneo del SUV.

Interni artigianali e comfort hi-tech

Se l’esterno punta sull’impatto visivo, gli interni lavorano sulle emozioni. L’abitacolo di Grecale Lumina Blu è un omaggio al savoir-faire italiano e mette in risalto la maestria artigianale e la ricercatezza estetica del marchio del Tridente. La scelta dei rivestimenti è doppiamente mirata: la vettura può essere configurata con pelle premium Chocolate oppure, in alternativa, con pelle premium Ghiaccio. In entrambi i casi, l’ambiente è impreziosito da inserti in radica a poro aperto e da una pedaliera sportiva in acciaio. La combinazione di materiali naturali e tecnologia avanzata racconta l’essenza più autentica di Maserati, da sempre considerata epitome del lusso italiano nel mondo.

L’incontro tra tradizione artigianale e innovazione non si ferma all’estetica. La nuova serie speciale porta di serie una dotazione pensata per aumentare il comfort e facilitare la vita a bordo. Tra gli equipaggiamenti inclusi troviamo il portellone elettrico con sensore di movimento, utile nelle situazioni quotidiane di carico e scarico, i sedili anteriori elettrici riscaldati a 12 vie (che diventano 14 vie nella configurazione con pelle premium Ghiaccio) e la telecamera 360° Surround View, che consente una visione completa dell’area attorno alla vettura. Il risultato è un abitacolo che si trasforma in un ambiente di lusso contemporaneo, dove ogni elemento contribuisce a un’esperienza di guida elegante e coinvolgente.

Sotto il cofano non si cambia

La Grecale Lumina Blu conferma la base tecnica già nota. Parliamo quindi del motore 2.0 litri mild-hybrid turbo da 250 CV. Un powertrain abbinato al cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale con differenziale posteriore meccanico autobloccante a slittamento limitato. Un pacchetto che mette insieme innovazione, versatilità ed efficienza e che, nella guida di tutti i giorni, privilegia fluidità e raffinatezza senza sacrificare il dinamismo che ci si attende da una Maserati.