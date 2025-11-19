MGS9 PHEV, Euro NCAP svela un nuovo SUV Plug-in per l'Europa

MG continua a crescere in Europa forte di una gamma in continua espansione. Dopo la MGS6 EV che ha appena fatto il suo debutto nel Regno Unito, la casa automobilistica del Gruppo SAIC si sta preparando a portare al debutto un nuovo modello in Europa. Quale? Si tratta della nuova MGS9, un SUV ibrido Plug-in. Ad anticiparlo, proprio come successe con la MGS6 EV, ci ha pensato Euro NCAP che ha incluso la nuova MGS9 PHEV all’interno della sua ultima tornata di crash test di questo mese di novembre.

PRIME INFORMAZIONI

Grazie ad Euro NCAP possiamo vedere anche le prime foto della vettura che viene descritta come un SUV di grandi dimensioni tanto da essere confrontata con la Volvo EX90 e la Lucid Gravity. Effettivamente, andando a vedere le specifiche della gemella MG QS venduta in Australia, possiamo notare che il SUV misura 4.983 mm di lunghezza. Di certo c’è che la nuova MGS9 PHEV è molto sicura dato che ha ottenuto 5 stelle Euro NCAP.

Per quanto riguarda la motorizzazione, è un SUV Plug-in. Le specifiche per il mercato europeo non sono ovviamente ancora note. L’unica cosa che sappiamo è che il motore endotermico sarà di 1,5 litri di cilindrata. Si potrebbe trattare del medesimo powertrain ibrido Plug-in della MG SH che abbina proprio un motore 1.5 Turbo a ciclo Miller a 2 motori elettrici per una potenza di sistema di oltre 300 CV. Ovviamente si tratta solamente di ipotesi dato che al momento non ci sono informazioni ufficiali. Anzi, se non fosse stato per Euro NCAP non avremo saputo dell’arrivo di questo nuovo SUV ibrido Plug-in.

Il modello gemello venduto in Australia permette di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Da capire se questa configurazione sarà disponibile anche in Europa. Sulla scheda di Euro NCAP si legge solo genericamente che il SUV testato era a 5 posti. Secondo MG, il bagagliaio ha una capacità di 203 litri con tutti i sedili in posizione (3 file), 517 litri con la terza fila abbassata e 1.052 litri abbattendo gli schienali anche della seconda fila.

Sicuramente la nuova MGS9 PHEV arriverà in Europa nel corso del 2026, sebbene al momento una data ufficialmente non ci sia. Non rimane che attendere novità sul debutto di questo nuovo modello.