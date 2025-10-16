Nuova MGS6 EV svelata in anticipo da Euro NCAP

MGS6 EV è un nuovo SUV elettrico che la casa automobilistica del Gruppo SAIC sta per introdurre nel mercato europeo come parte del suo piano di crescita. La presentazione ufficiale ancora non c’è stata ma il nuovo modello è stato anticipato in maniera curiosa. Già perché è stato inavvertitamente svelato da Euro NCAP dato che è stato incluso nell’ultima tornata di crash test. Questo significa che le prime immagini del nuovo modello che possiamo vedere non sono quelle classiche ad alta risoluzione condivise dalle case automobilistiche per esaltare le forme e look delle loro vetture. Già perché trattandosi di Euro NCAP, i primi scatti che arrivano della MGS6 EV sono quelli post crash test, con la vettura fortemente danneggiata. In ogni caso, sta per arrivare un nuovo SUV elettrico e la buona notizia è che già sappiamo che tale vettura ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP.

PRIME INFORMAZIONI

Grazie ai diversi scatti della nuova MGS6 EV e al video dei crash test di Euro NCAP, possiamo farci una prima idea sul nuovo SUV elettrico. Il design sembra riprendere quello della MGS5 EV che da poco è arrivata sul mercato italiano. In particolare, il frontale presenta diverse similitudini. In attesa di informazioni ufficiali, possiamo immaginarci che la nuova MGS6 EV sia sostanzialmente una versione più grande della MGS5 EV, pensata per chi ha bisogno di maggiore spazio. Al posteriore si notano invece maggiori differenze tra i due modelli. MGS6 EV, infatti, presenta gruppi ottici a sviluppo orizzontale dal diverso disegno e un ampio diffusore. L’abitacolo non si vede chiaramente ma gli interni non dovrebbero differire troppo da quelli della MGS5 EV. Se confermato, salendo a bordo del nuovo SUV elettrico troveremo un ambiente minimalista, la strumentazione digitale ed un ampio display centrale per l’infotainment.

Ovviamente non abbiamo ancora dettagli sulle specifiche tecniche. In realtà sul sito di Eur NCAP possiamo leggere che il SUV pesa 1.908 kg. Inoltre, pare che possa essere proposto anche in una versione con doppio motore e la trazione integrale. Il modello testato è quello con la trazione anteriore e singolo motore elettrico. Possibile che condivida parte della meccanica con la MGS5 EV, almeno per quanto riguarda il modello con la trazione anteriore e un singolo motore elettrico. Si tratta comunque solo di ipotesi visto che di ufficiale al momento non c’è ancora nulla.

Non rimane quindi che attendere notizie ufficiali sul debutto di questo nuovo SUV elettrico di casa MG. Visto quanto emerso dal sito di Euro NCAP, al debutto non dovrebbe mancare molto.