La nuova MGS6 EV punta a sfidare la Volkswagen ID.4 in Europa

MG punta davvero in alto in Europa. Le sue vendite crescono e sta continuando ad ampliare la sua gamma di vetture. Di recente, la casa automobilistica ha presentato le nuove elettriche IM5 e IM6, una berlina e un SUV con cui punta anche ad alzare l’asticella della qualità offerta. Ma non è finita qui perché all’orizzonte ci sarebbero ulteriori novità. Infatti, parlando con i colleghi inglesi di Auto Express, David Allison, responsabile dei prodotti di MG UK, ha affermato che l’azienda dovrà “esplorare nuovi segmenti per crescere“. In particolare, arriverà un SUV elettrico di segmento C che sarà lanciato nel corso dei prossimi anni. Quando gli è stato chiesto con quali auto il nuovo SUV avrebbe potuto competere, Allison ha menzionato “Renault Scenic, Volkswagen ID.4 e Nissan Ariya“. Modello che quindi andrà a collocarsi al di sotto del SUV IM6, ma al di sopra della MGS5 EV che da poco ha fatto il suo debutto. Per questo, c’è chi ha già iniziato a chiamare questo nuovo modello come MGS6 EV.

COME SARÀ?

Ancora presto per sapere come sarà davvero questo nuovo SUV elettrico. Tuttavia, dalle parole di Allison possiamo immaginare che la nuova MGS6 EV o come si chiamerà alla fine, possa poggiare sulla medesima piattaforma oggi utilizzata per i modelli MG4 e MGS5 EV, anziché la nuova architettura da 800 V utilizzata dai modelli premium IM5 e IM6. La piattaforma Modular Scalable Platform (MSP) permette di realizzare vetture con un passo fino a 3.100 mm. Questo significa che c’è spazio per realizzare modelli più grandi dato che la nuova MGS5 EV propone una lunghezza di 4.476 mm e un passo di 2.730 mm. Maggiore spazio tra l’asse anteriore e quello posteriore permetterebbe anche di poter integrare un pacco batteria di maggiore capacità per offrire autonomie più ampie. Visto il segmento in cui entrerà questo modello, possiamo attenderci un’autonomia WLTP compresa tra 550 e 600 km.



Allison ha poi sottolineato che il SUV presenterà un design con richiami a quello della MGS5 EV. Una prima idea di come sarà il look della vettura ce la possiamo fare guardando i disegni di un brevetto depositato in Europa alcuni mesi fa. Non si può fare altro, a questo punto, che attendere maggiori dettagli sul progetto di questo nuovo SUV elettrico che entrerà nel combattuto segmento C.