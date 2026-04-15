La MG4 2026 è tra noi: tecnologia e tanta autonomia
Sarà protagonista al Salone dell'Auto di Pechino, ma la MG4 ha già fatto capolino con tante novità interessanti
La MG4 MY26 propone lo stille distintivo del marchio britannico, sotto il controllo dal 2007 del Gruppo industriale cinese SAIC Motor, con rilevanti aggiornamenti tecnici per offrire maggiori performance e comfort.
Il frontale della vettura presenta due gruppi ottici accattivanti e dinamici, abbinati a uno spoiler anteriore segmentato e a un paraurti inferiore nero. È stata aggiunta una piccola spia blu per visualizzare in modo intuitivo lo stato dei sistemi di assistenza alla guida. Presente sul mercato da tre anni sta provando a dare filo da torcere a Volkswagen ID.3, Renault Mégane E-Tech Electric, Cupra Born, Jeep Avenger, Smart #1 e Kia EV3.
Le novità del restyling
Il profilo laterale presenta un disegno pulito con un tetto flottante e inediti cerchi da 17 pollici. Nella zona del retrotreno il veicolo riprende il linguaggio stilistico della generazione precedente con fanali posteriori a filo carrozzeria, uno spoiler e un paraurti posteriore coordinato. Per coloro che non si accontentano degli allestimenti base vi sono nuove opzioni di colore, tra cui Yacht Blue e Midnight Purple, completate da illuminazione ambientale sincronizzata con la musica e bocchette dell’aria nascoste.
L’abitacolo è caratterizzato da un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e di un touchscreen centrale da 15,6 pollici. L’integrazione del modello AI Doubao 3.0 permette di ricevere tutte le informazioni necessarie e consente di controllare il veicolo tramite i comandi vocali. In Cina sotto questi aspetti stanno anni avanti e il sistema della nuova MG4 è dotato di riconoscimento vocale indipendente a quattro zone, che consente risposte simultanee ai comandi da diverse posizioni di seduta.
Inoltre, è possibile controllare automaticamente il tetto apribile, il climatizzatore e i sistemi di intrattenimento. La connettività è impeccabile con una integrazione delle principali app dello smartphone. I confortevoli sedili anteriori con massaggio a 8 punti, ventilazione e riscaldamento, e il sedile del passeggero anteriore con poggia gambe elettrico regolabile in 4 direzioni garantiscono comodi spostamenti.
Motori full electric
La nuova MG4 verrà venduta con diverse varianti sia completamente elettriche che con batterie a stato solido-liquido. Si parte con un motore con una potenza massima di 120 kW (161 CV) e una coppia massima di 250 Nm. Le opzioni di batteria includono pacchi da 42,8 kWh e 53,9 kWh per un’autonomia CLTC rispettivamente di 437 km e 530 km. La versione con batterie a stato solido-liquido riesce a coprire 510 km.
L’auto supporta la ricarica rapida 3C che in 18 minuti può schizzare dal 30% all’80%. La dotazione della versione 2026 è completata con servosterzo elettrico a doppio pignone DP-EPS e soluzioni di guida intelligente L2+ di Horizon Robotics. Il sistema vanta una funzionalità NOA (Navigation on Autopilot) stabile e sicura in autostrada, garantendo sorpassi automatici, mantenimento della corsia e cambi di corsia tramite indicatori di direzione. La telecamera di parcheggio HD offre una visuale a 360° per le manovre di parcheggio in spazi ristretti. Una vettura ideale per la città e avventurose gite fuori porta. Questa versione 2026 potrebbe fare faville sul mercato.