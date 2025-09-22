KIA EV3 e EV4, l'offerta con gli incentivi 2025 e finanziamento

Tra poche settimane diventeranno ufficialmente disponibili i nuovi incentivi auto elettriche 2025. Il 15 ottobre, infatti, aprirà la piattaforma che permetterà di prenotare l’Ecobonus (qui la nostra guida), se non ci saranno ritardi. Le case automobilistiche, abbiamo già visto diversi esempi, si stanno organizzando, anticipando le offerte dedicate che renderanno disponibili non appena gli incentivi statali saranno prenotabili. Anche KIA si è presa per tempo e ha anticipato le offerte per la sua gamma di auto elettriche compatibile con l’Ecobonus. Nello specifico, ha comunicato quelle che riguardano i modelli KIA EV3 e KIA EV4.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025: NON PER TUTTI

Ricordiamo brevemente la struttura del nuovo Ecobonus. Sul piatto ci sono poco meno di 600 milioni di euro che permetteranno di incentivare almeno 39 mila nuovi veicoli elettrici. Non saranno per tutti dato che ci sono precisi requisiti da rispettare. Innanzitutto bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali (requisito molto contestato) e avere anche una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non dovrà costare più di 35 mila euro più IVA. Infine, l’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.

OFFERTE KIA CON L’ECOBONUS

Partiamo dalla KIA EV3 che prevede anche uno specifico finanziamento. L’esempio riguarda il modello KIA EV3 58,3 kWh Air prezzo di listino 35.950 euro. Grazie al massimo Ecobonus e a 4.500 euro di contributo KIA, il SUV elettrico si potrà portare a casa a partire da 20.450 euro. Questa è l’offerta con finanziamento come da sito KIA.

Anticipo 0 euro; importo totale del credito 20.450 euro, da restituire in 47 rate mensili ognuna di 187 euro, ed un Valore Futuro Garantito pari alla maxi-rata finale di 16.537 euro (se il cliente decide di tenere il veicolo); importo totale dovuto dal consumatore 25.570,32 euro (escluso l’anticipo). TAN 5,97% (tasso fisso) -TAEG 7,14% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 4.477 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 3,90 euro cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1,00 euro; comunicazione periodica annuale 1,00 euro cad.; imposta sostitutiva: 52,12 euro – 60.000 Km inclusi; eccedenza chilometrica di 0,10 euro/km.

Anticipo 0 euro; importo totale del credito 23.950 euro, da restituire in 47 rate mensili ognuna di 267 euro ed un Valore Futuro Garantito pari alla maxi-rata finale di 16.698 euro (se il cliente decide di tenere il veicolo); importo totale dovuto dal consumatore 29.523,57 euro (escluso l’anticipo). TAN 5,96% (tasso fisso) -TAEG 7,04% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 4.921,50 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 3,90 euro cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1,00 euro; comunicazione periodica annuale 1,00 euro cad.; imposta sostitutiva: 60,87 euro – 40.000 Km inclusi; eccedenza chilometrica di 0,10 euro/km.

Passiamo alla KIA EV4, in questo caso la versione, prezzo di listino 37.950 euro. Grazie all’ecobonus massimo e al contributo della casa automobilistica pari a 3.000 euro, questo modello si potrà acquistare a partire da. Ecco i dettagli dell’offerta con finanziamento.