Renault 4 protagonista alla Milano Fashion week

La Renault 4 è pronta a debuttare sul mercato italiano e la casa automobilistica francese sta spingendo per farla conoscere. Dopo il weekend porte aperte, il costruttore ha annunciato che la Renault 4 sarà presente alla Milano Fashion Week, che quest’anno alzerà il sipario dal 23 al 29 settembre. Gli interessati potranno vederla presso RNLT nel cuore di Brera con un progetto speciale tutto da scoprire. Insomma, la nuova R4 protagonista nei prossimi giorni a Milano, un modo per sfruttare il palcoscenico di questo importante evento per far conoscere il nuovo crossover elettrico.

IN PROMOZIONE GRAZIE AGLI INCENTIVI

La casa automobilistica francese ricorda che per il crossover è attiva una particolare promozione che sfrutta i nuovi incentivi auto elettriche che entreranno in vigore a partire dal 15 ottobre (se non ci saranno ritardi). Offerta che cumulata ad un bonus offerto direttamente da Renault permette di rendere il crossover elettrico molto più interessante dal punto di vista economico.

Ricordiamo che la nuova Renault 4 E-Tech Electric parte in Italia da 29.900 euro nella versione con motore da 120 CV e batteria da 40 kWh. Grazie agli incentivi massimi (11.000 euro) e all’Ecobonus Renault di 3.000 euro, il crossover si potrà avere a partire da 15.900 euro.

Oltre alla versione “base”, la R4 è proposta anche con motore da 150 CV e batteria da 52 kWh per un’autonomia di poco superiore di 400 km. Perché è stata scelta la Milano Fashion Week?