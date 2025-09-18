Nuova Renault 4 elettrica arriva in Italia: motori, allestimenti e prezzi, anche con incentivi
Il nuovo crossover elettrico di Renault si appresta a debuttare nel nostro Paese: porte aperte il 20 e 21 settembre e promo con incentivi
Forte del successo della Renault 5 elettrica, la casa automobilistica francese si attende molto anche dalla nuova Renault 4 elettrica che adesso si sta apprestando a debuttare ufficialmente in Italia. In vista del lancio ufficiale del nuovo crossover elettrico, Renault ha quindi organizzato un weekend di porte aperte per il 20 e 21 settembre. Gli interessati potranno dunque recarsi presso le concessionarie del marchio francese dove vedere da vicino il nuovo modello. Non mancherà, inoltre, la possibilità di poter effettuare test drive per scoprire le doti dinamiche della Renault 4 E-Tech Electric.
In occasione del lancio, grazie alla combinazione dei nuovi incentivi auto elettriche 2025 e del contributo della Casa francese, Renault 4 sarà presentata al prezzo speciale di 15.900 euro. Rivediamo a questo punto le principali caratteristiche del crossover elettrico.
RENAULT 4: CARATTERISTICHE TECNICHE
Nuova Renault 4 E-Tech Electric misura 4,14 m lunghezza x 1,80 m larghezza x 1,57 m altezza, con un passo di 2,62 metri. Lo spazio per i bagagli? A disposizione ci sono 420 litri. L’abitacolo è stato pensato per essere funzionale e adatto agli usi più diversi. Per esempio, c’è la possibilità di trasformare in tavolino il sedile del passeggero anteriore. La plancia presenta invece un’impostazione che richiama quella della nuova Renault 5. La strumentazione digitale può contare su di un display da 7 o da 10,1 pollici a seconda dell’allestimento. Il sistema infotainment, invece, adotta uno schermo da 10 pollici e la piattaforma Android Automotive.
Per quanto riguarda le motorizzazioni, alla base della gamma abbiamo un’unità da 90 kW (120 CV) e 225 Nm, con un accumulatore da 40 kWh. Percorrenza di 308 km secondo il ciclo WLTP. C’è poi un motore da 110 kW (150 CV) e 245 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 52 kWh. In questo caso, l’autonomia sale a 409 km sempre secondo il ciclo WLTP.
ALLESTIMENTI E PREZZI
Nuova Renault 4 E-Tech Electric è proposta in Italia negli allestimenti Evolution, Techno ed Iconic. Si parte da 29.900 euro per la versione E-Tech Electric 120 CV urban range.
PREZZI CON GLI INCENTIVI
Dal 15 ottobre entreranno in vigore i nuovi incentivi auto elettriche 2025 (qui la guida) che permetteranno di ottenere un bonus fino a 11.000 euro (ISEE fino a 30.000 euro). Inoltre, per questo modello, Renault offrirà ulteriori 3.000 euro di bonus per scendere così a 15.900 euro.