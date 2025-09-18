Alfa Romeo Junior, Porte Aperte il 20 e 21 settembre con offerta per l'ibrida
Il prossimo weekend, gli interessati potranno vedere da vicino il nuovo B-SUV di Alfa Romeo; previsti anche test drive
Alfa Romeo ha organizzato per il 20 e il 21 settembre un nuovo weekend di “Porte Aperte" dedicato alla nuova Alfa Romeo Junior. Presso le concessionarie della casa automobilistica, gli interessati potranno vedere da vicino il nuovo B-SUV proposto sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche. Ovviamente, non mancherà la possibilità di effettuare test drive per scoprire le capacità dinamiche del nuovo modello. Un’iniziativa quindi per spingere ulteriormente sulle vendite della Junior che come sappiamo è molto importante per la casa del Biscione dato che oggi rappresenta una quota molto importante delle vendite complessive del marchio italiano.
In concomitanza con il nuovo weekend di Porte Aperte, Alfa Romeo propone un’offerta dedicata alla Junior ibrida con finanziamento. Adiamo a vedere più da vicino la proposta commerciale.
ALFA ROMEO JUNIOR IBRIDA
L’offerta riguarda il modello con motorizzazione Mild Hybid. Sotto la cofano troviamo il solito powertrain del Gruppo Stellantis e cioè il PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti con all’interno una piccola unità elettrica d 29 CV. La potenza di sistema arriva a 145 CV. Il listino parte da 30.750 euro.
L’OFFERTA
Sintetizzando, i termini dell’offerta con finanziamento per questo modello sono i seguenti: 199 euro al mese per 36 mesi, anticipo 6.120 euro, TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,11% e rata finale residua 20.501 euro. In più, la casa automobilistica offrirà un extra bonus di 1.000 euro per le vetture in pronta consegna. Questi i dettagli dell’offerta come riportato da Alfa Romeo.
Prezzo di Listino (IPT e contributo PFU esclusi) 30.750 euro. Prezzo Promo 29.155 euro. Anticipo 6.120 euro – Importo Totale del Credito 23.306 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 27.525,35 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 3.639,1 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 59,25 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 199 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 20.501,25 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,11%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.