Alfa Romeo Junior, Porte Aperte il 20 e 21 settembre con offerta per l'ibrida

Alfa Romeo ha organizzato per il 20 e il 21 settembre un nuovo weekend di “Porte Aperte" dedicato alla nuova Alfa Romeo Junior. Presso le concessionarie della casa automobilistica, gli interessati potranno vedere da vicino il nuovo B-SUV proposto sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche. Ovviamente, non mancherà la possibilità di effettuare test drive per scoprire le capacità dinamiche del nuovo modello. Un’iniziativa quindi per spingere ulteriormente sulle vendite della Junior che come sappiamo è molto importante per la casa del Biscione dato che oggi rappresenta una quota molto importante delle vendite complessive del marchio italiano.

ALFA ROMEO JUNIOR IBRIDA

In concomitanza con il nuovo weekend di Porte Aperte, Alfa Romeo propone. Adiamo a vedere più da vicino la proposta commerciale.

L’offerta riguarda il modello con motorizzazione Mild Hybid. Sotto la cofano troviamo il solito powertrain del Gruppo Stellantis e cioè il PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti con all’interno una piccola unità elettrica d 29 CV. La potenza di sistema arriva a 145 CV. Il listino parte da 30.750 euro.

L’OFFERTA

Sintetizzando, i termini dell’offerta con finanziamento per questo modello sono i seguenti: 199 euro al mese per 36 mesi, anticipo 6.120 euro, TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,11% e rata finale residua 20.501 euro. In più, la casa automobilistica offrirà un extra bonus di 1.000 euro per le vetture in pronta consegna. Questi i dettagli dell’offerta come riportato da Alfa Romeo.