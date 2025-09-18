70mai Dash Cam 4K T800 in offerta, approfitta del nostro codice sconto

70mai Dash Cam 4K T800 (qui la nostra recensione) e probabilmente tra le dash cam più interessanti in commercio grazie alla possibilità di poter registrare contemporaneamente su tre canali con doppio 4K nativo sulle telecamere frontale e posteriore, più una camera interna in Full HD. Del resto, 70mai è una garanzia quando si parla di questi prodotti. Oggi, la 4K T800 è ancora più interessante in quanto è in promozione grazie ad un nostro codice sconto ed è quindi possibile portarla a casa con uno sconto del 5% sul prezzo ufficiale di listino di 449,99 euro. Dunque, basterà inserire il nostro coupon nel carrello prima di completare l’ordine per approfittare di questa promozione.

CODICE SCONTO DA USARE: 4KT800HDBLOG

Non è certo un modello come gli altri viste le sue caratteristiche tecniche. 70mai Dash Cam 4K T800 adotta due sensori Sony STARVIS 2 IMX678, presenti sia nella telecamera frontale sia in quella posteriore. Risoluzione 4K nativo (3840×2160), senza interpolazioni e in modalità a singolo canale, la dash cam può registrare in 4K a 60 fps. In quella a tre canali, la camera interna registra in 1080p a 30 fps. Presente una vera chicca e cioè la registrazione HDR su tutti e tre i canali. Per migliorare ulteriormente la qualità delle registrazioni, questo prodotto adotta le tecnologie MaiColor Vivid+ Solution che regola la luminosità nelle aree di interesse e Night Owl Vision che ottimizza le riprese notturne riducendo il rumore digitale e bilanciando l’esposizione.

Non manca nemmeno la modalità modalità Smart Parking Guardian che sfrutta l’AI per rilevare presenze sospette vicino all’auto. Tra gli accessori c’è il 4G Hardware Kit che permette di ricevere notifiche istantanee sullo smartphone e permette di localizzare il veicolo e tracciare il percorso in tempo reale. 70mai Dash Cam 4K T800 è dotata anche di un sistema ADAS a 5 modalità: avviso di deviazione di corsia, allerta collisione frontale, avviso di ripartenza del veicolo davanti, rilevamento pedoni e rilevamento ciclisti.

Prezzo importante ma con il codice sconto la dash cam diventa più accessibile e permette di mettere le mani su di un prodotto che può diventare un vero sistema di sicurezza per l’auto, offrendo contestualmente qualità d’immagine di altissimo livello e funzioni intelligenti in un unico dispositivo.

