Alfa Romeo, crescita a doppia cifra a luglio 2025 grazie al successo della Junior

Il mese di luglio 2025 è stato negativo per il mercato auto italiano e anche Stellantis ha terminato il mese in forte calo. All’interno del Gruppo, però, Alfa Romeo si è distinta per un risultato positivo ad ulteriore dimostrazione che la Casa del Biscione sta vivendo un momento di crescita. Sul nostro mercato infatti, nel mese appena terminato, la casa automobilistica ha registrato 1.962 immatricolazioni, pari ad un incremento di quasi il 14% rispetto allo stesso mese del 2024 e raggiungendo una quota di mercato dell’1,7%, in aumento di 0,3 punti percentuali anno su anno. Guardando ai primi 7 mesi dell’anno, le immatricolazioni salgono a 18.847 unità, con una crescita del 35% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Il market share gennaio-luglio arriva così all’1,9%, con un progresso di 0,5 punti percentuali rispetto al 2024.

BENE LA JUNIOR

Non è certamente una novità, a trainare le vendite di Alfa Romeo, la nuova Junior, un B-SUV che piace e che sta ottenendo un buon successo commerciale grazie ad un’offerta che prevede diverse opzioni di motorizzazioni, anche 100% elettriche, compresa la performante versione Veloce con 280 CV che abbiamo già avuto modo di provare. Per spingere ulteriormente sulle vendite, la casa del Biscione sta lavorando al restyling della Tonale che introdurrà una serie di miglioramenti, anche estetici, che permetteranno di rilanciarne le vendite. Facelift che abbiamo avuto modo di vedere di recente grazie ad alcune foto spia. Il debutto sarebbe attese entro la fine dell’anno.



In gamma troviamo Stelvio e Giulia e sappiamo bene che Alfa Romeo sta lavorando alle nuove generazioni. Presto arriveranno maggiori dettagli sulla nuova strategia della casa del Biscione. Sarà l’occasione per saperne di più anche sull’arrivo della nuova Stelvio il cui debutto è stato posticipato per poterla offrire pure con motorizzazioni ibride oltre che 100% elettriche. Sebbene ci siano diverse sfide da affrontare per il futuro, il risultato di luglio e di questa prima parte del 2025 permettono di andare avanti con più fiducia.