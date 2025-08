Questo è il camper 4X4 definitivo per andare ovunque: pronto per ogni avventura

A molti piace trascorrere le vacanze in camper. C’è chi ha pure abbracciato questa filosofia di vita in maniera molto più estesa, trasformando il camper in una vera e propria mini abitazione per viaggiare davvero ovunque e affrontare ogni genere di avventura. Per chi cerca un mezzo che non tema davvero nulla, c’è questo modello davvero molto folle realizzato sulla base del Torsus Praetorian, una sorta di bus fuoristrada, tanto da essere stato ribattezzato “Monster Off-Road Bus". Per chi non vuole solo visitare paesi, ma attraversare interi continenti, questa potrebbe essere la scelta giusta a patto di non avere problemi di budget visto che il prezzo finale… bhe… è davvero alla portata di pochi.

ESTREMO E LUSSUOSO

Si chiama Liberra e come detto, deriva dal modello Torsus Praetorian ma anziché essere un bus per quanto davvero speciale o per essere utilizzato per operazioni di soccorso, si concentra maggiormente sul lusso e sul comfort. Una delle modifiche più importanti è l’installazione di un tetto più alto, che consente di ottenere ben 2,2 metri di altezza interna nell’abitacolo. Torsus ha quindi collaborato con la tedesca Dämmler (da non confondere con Daimler) per mettere a punto gli interni del camper con l’obiettivo di realizzare un perfetto spazio abitativo in cui non manchi davvero nulla.



Dietro i sedili del conducente e del passeggero anteriore si trovano due sedili supplementari e una spaziosa zona pranzo con due panche rivestite in pelle. Torsus ha installato un forno, un piano cottura a quattro fuochi, un grande frigorifero, un’ampia panca e un lavandino. Nella parte posteriore si trovano due letti singoli, che possono essere trasformati in un letto matrimoniale. C’è anche un piccolo bagno con doccia e WC. Spesso, modelli di questo genere, nati per affrontare davvero ogni tipo di percorso, si caratterizzano per interni spartani, votati di più alla praticità. Questo modello è invece ben differente dato che punta maggiormente al comfort e al lusso.



Ovviamente, agli acquirenti viene data la possibilità di personalizzare il loro veicolo come meglio credono grazie a molteplici accessori che l’azienda mette a disposizione. L’unico vero limite è il budget a disposizione. Il camper poggia sul telaio MAN TGM 4×4 ed è dotato di un motore turbodiesel MAN a sei cilindri da 290 CV e 925 Nm di coppia. La trazione, ovviamente, è integrale. La lunghezza è di ben 8,45 metri con un passo di 4,25 metri e presenta una massa complessiva di ben 13.500 kg.

IL PREZZO?

Come accennato all’inizio, davvero alla portata di pochi. Si parte infatti dall’esorbitate cifra di 550 mila euro, IVA esclusa.