Nuova Mercedes GLC elettrica: griglia illuminata e rivoluzione di stile

La nuova Mercedes GLC debutterà al Salone di Monaco 2025 che aprirà i battenti all’inizio del mese di settembre. Di questo modello abbiamo visto foto spia e render ma, adesso, a poche settimane dalla presentazione, la casa automobilistica ha condiviso una prima immagine della vettura, un teaser in realtà, in cui mostra il design della nuova griglia che cambia non poco e che sicuramente farà molto discutere.

MERCEDES REINVENTA LA GRIGLIA

Da oltre 100 anni, la griglia cromata è un elemento centrale di quasi tutte le Mercedes, un elemento che si è costantemente evoluto nel tempo. La griglia cromata è da sempre una degli elementi che identificano il DNA del marchio tedesco. Con la nuova GLC elettrica si fa un ulteriore passo avanti di questa evoluzione, fondendo lo stile classico con quello moderno e soprattutto con le necessità delle auto elettriche. Con la prima generazione di auto elettriche, Mercedes aveva già rivisto il design della griglia che, però, non era piaciuto ai clienti che cercavano una soluzione più “tradizionale”. Il numero uno della casa automobilistica tedesca, Ola Källenius, ha affermato che il nuovo design garantirà a Mercedes di mantenere la propria identità.

COME CAMBIA

Senza la necessità di dover offrire una funzione di raffreddamento, nelle elettriche non c’è ovviamente il motore endotermico, la griglia è stata reinventata da Mercedes diventando un pannello illuminato. La versione che apparirà sulla nuova GLC elettrica presenterà un frontale cromato, in netto contrasto con una tendenza del settore a ridurre l’uso di elementi stilistici cromati, dotato di 942 punti retroilluminati. La griglia si potrà illuminare in diversi modi personalizzabili e anche il logo centrale a stella è illuminato, sebbene l’intensità dipenderà dalle diverse normative locali in cui la vettura sarà poi venduta. La nuova griglia sarà presente su tutti i modelli Mercedes di prossima generazione, anche se il design varierà leggermente tra loro.