Mercedes-AMG One all’asta, un gioiello nato nel segno della F1

Mercedes è un emblema del lusso teutonico, un marchio che è nato sin dall’origine con l’obiettivo più ambizioso di unire il massimo confort alle performance migliori al mondo. Per competere con Ferrari, McLaren e altri colossi sportivi, nel 2009 Daimler AG, in collaborazione con Aabar Investments, acquisì il 75,1% della Brawn GP campione del mondo.

La Mercedes aveva già vinto in Formula 1 nel biennio 1954-1955 ottenendo due titoli mondiali piloti prima di ritirarsi dal Motorsport per i tragici avvenimenti dell’11 giugno 1955 sul Circuit de la Sarthe durante la 24 Ore di Le Mans. Il marchio della Stella a tre punte è poi ritornato nella massima categoria dell’automobilismo come fornitore di motori dal 1993, per poi dominare la prima era ibrida della F1, conquistando 8 titoli di fila dal 2014 al 2021.

Sulla base del propulsore della Mercedes F1 W07 Hybrid, guidata in pista nel 2016 da Lewis Hamilton e Nico Rosberg, campione del mondo al termine di un duello fantastico con l’attuale pilota della Ferrari, è nata la Mercedes-AMG One. Il motore V6 di 90 gradi turbocompresso da 1,6 litri con distribuzione a cascata d’ingranaggi derivante dalla W07 Hybrid, affiancato da quattro motori elettrici, con opportune modifiche per un uso stradale è il vero punto di forza dell’hypercar.

Asta da sogno

Il prototipo venne presentato al Salone di Francoforte 2017 da Lewis Hamilton e dall’allora boss della Mercedes-Benz Dieter Zetsche. La versione definitiva della AMG One arrivò dopo anni, e con un tempo di 6:35.183, la vettura tedesca segnò il record tra i bolidi di serie omologati ad uso stradale più veloci sulla pista del Nürburgring. Il primato venne ulteriormente abbassato nel 2024, grazie a un giro in 6:29.090.

Uno dei 275 esemplari verrà venduto dalla nota Casa d’aste RM Sotheby’s e presenta una colorazione verde speciale, battezzata “Sonderlackierung” Reingrün. L’hypercar ha camminato per soli 185 km ed è stimata tra i 2,65 e i 3 milioni di euro. Con una potenza complessiva di 1.063 CV, le performance sono da brividi: scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di oltre 350 km/h. Ogni singolo elemento è stato studiato a lungo in galleria del vento per garantire la massima affidabilità sul piano tecnico e aerodinamico. La vettura, ricca di prese d’aria e deviatori di flusso, rimane incollata all’asfalto alle massime velocità.

Dettagli unici

Il gioiello in vendita presenta anche cerchi in magnesio con finitura nero opaco e pinze freno con finitura nero lucido, entrambi optional speciali. L’abitacolo racing è caratterizzato da pelle Nappa color Grigio Magma con cuciture a contrasto Digitalgrün, in abbinamento alla verniciatura. C’è persino sul volante la possibilità di azionare il sistema DRS (Drag Reduction System) con appendici attive che perfezionano i flussi d’aria.

Il sistema di trazione integrale e il cambio sequenziale a sette rapporti contribuiscono a completare una dotazione spettacolare. Solo la tinta dell’auto è costata 27.500 euro. Con un recente tagliando ufficiale effettuato nel febbraio 2026, costato 37,610 euro, l’unità diventerà l’oggetto del contendere di tantissimi collezionisti appassionati di F1.