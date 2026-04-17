Nuova Mercedes Classe C elettrica: le immagini degli interni hi-tech

L’unveiling della nuova Mercedes Classe C full electric è programmato per il 20 aprile. I vertici della Casa della Stella a tre punte hanno scelto di ingolosire gli appassionati con le prime immagini degli interni. La direzione è tracciata: tecnologia, digitalizzazione e comfort.

Il lusso a bordo di una Mercedes deve rimanere uno dei pilastri anche della gamma elettrica, anche se la berlina dovrà sfidare competitor sempre più agguerriti, come la BMW i3. Tuttavia, la Casa di Stoccarda mira a farsi preferire anche e soprattutto grazie alla nuova piattaforma elettrica che offre più libertà ai designer. Per ora focalizziamoci su un abitacolo moderno che ci proietta in una esperienza più da cinema.

Ambiente arioso

Lo spazio per spalle e le gambe abbonderà per i passeggeri che godranno anche di un abitacolo luminoso grazie a un vetro panoramico. L’esperienza di viaggio a bordo diventa ancora più esclusiva con sedili che garantiscono regolazioni elettriche avanzate e sistemi pensati per i lunghi spostamenti. I sedili presentano la funzione massaggio estesa, il supporto lombare elettropneumatico a 4 vie e la ventilazione integrata. Soluzioni che dovrebbero rendere ogni viaggio un piacere e un’avventura di benessere.

La nuova Classe C elettrica introduce finiture inedite e soluzioni di estrema qualità. Spicca il rivestimento effetto pelle “Softtorino”, la pelle Nappa con design “Twisted Diamond” per i sedili sportivi, i dettagli specifici per l’allestimento AMG Line e l’impianto audio diventa parte integrante del design. Le griglie degli altoparlanti presentano una nuova lavorazione tridimensionale e, nelle versioni con sistema Burmester 3D Surround, sono in acciaio inox.

Sopravvivono pochi tasti fisici sul tunnel centrale, posti subito sotto la doppia piastra (ventilata) per la ricarica a induzione degli smartphone. Il volante rimane quello di sempre con le razze sdoppiate, comandi touch e due leve fisiche. Il tetto in cristallo, costellato da numerose stelle a tre punte illuminate rappresenterà quasi sicuramente un optional.

Personalizzazione massima

I clienti Mercedes sono coccolati dalla possibilità di impreziosire l’abitacolo con il Vegan Package, che introduce materiali certificati senza derivati animali per garantire anche un’immagine di sostenibilità. La nuova Classe C sarà scelta da coloro che amano le tecnologie estreme. Il lancio del MBUX Hyperscreen, elemento distintivo della plancia, crea una dipendenza dal touch screen. I comandi fisici sono pochi a bordo e l’ampio pannello digitale è nato per offrire un’interazione intuitiva, una gestione centralizzata delle funzioni con aggiornamenti software continui.

“Con la nuovissima Classe C elettrica, abbiamo portato a un livello superiore tutto ciò che i clienti amano di questo modello. Il risultato è un nuovo punto di riferimento per qualità, artigianalità e comfort. È la Classe C più spaziosa e più intelligente di sempre”, ha annunciato Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Mercedes-Benz Group.

La vettura rischia di trasformarsi in uno smartphone su quattro ruote. Per coloro che sono abituati ad auto tradizionali vecchia scuola questi enormi display possono rappresentare una distrazione alla guida. La filosofia premium di Mercedes si basa su tre capisaldi: lusso percepito, tecnologia avanzata e comfort superiore. Voi siete favorevoli ai maxi display o un unico monitor che si sviluppa praticamente da portiera a portiera vi sembra una soluzione esagerata?