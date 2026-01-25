Mercedes prepara la Classe C elettrica: sfida diretta alla nuova BMW i3

Mercedes potrà aver rivisto i suoi obiettivi di elettrificazione ma questo non significa che non siano in arrivo nuovi modelli elettrici importanti tra cui la prima Classe C elettrica il cui debutto sarebbe atteso entro la fine dell’anno. Lo sviluppo sta proseguendo e un nuovo muletto della berlina elettrica è stato intercettato sulle strade innevate del Nord Europa durante una sessione di test. La vettura appare ovviamente ancora camuffata con pellicole ma, sotto, le forme sono oramai quelle definitive.

COME SARÀ LA NUOVA MERCEDES CLASSE C ELETTRICA?

Non è la prima volta che vediamo la nuova berlina elettrica, segno che i test su strada si stanno intensificando in vista del debutto. Dalle foto spia riusciamo ad intravedere la forma della nuova griglia che avrà uno stile che dovrebbe riprendere quello visto sulla nuova GLC elettrica. Inoltre, la nuova Mercedes Classe C potrà contare su fari dotati della firma luminosa a stella. Insomma, il frontale della prossima generazione della berlina presenterà un design tutto nuovo. Al posteriore, possiamo notare i gruppi ottici che disporranno sempre della firma luminosa a forma di stella e sul cofano un piccolo spoiler.

Parlando degli aspetti tecnici, sappiamo che la nuova Mercedes Classe C elettrica poggerà sulla piattaforma MB.EA, la stessa della nuova GLC elettrica. Questo significa architettura a 800 V per ricariche ad altissima potenza. Viste le specifiche del SUV elettrico, anche la berlina potrebbe essere dotata della batteria con una capacità di 94 kWh che permetterà di arrivare a disporre di una lunga autonomia. Ma sulle specifiche tecniche è possibile che emergano i primi dettagli nei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il debutto del nuovo modello.

Per quanto riguarda, invece, gli interni, passati scatti avevano permesso di apprezzare che la nuova Classe C disporrà, almeno nelle versioni top di gamma, del sofisticato sistema MBUX Hyperscreen da 39,1 pollici. Una volta su strada nel 2027 se la dovrà vedere con la nuova BMW i3 la cui presentazione è sempre prevista entro la fine dell’anno in corso.