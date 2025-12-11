Nuova BMW i3, test invernali per la berlina elettrica Neue Klasse

La nuova BMW i3 sarà una delle più importanti novità che la casa automobilistica presenterà nel corso del 2026. Si tratterà del secondo modello Neue Klasse dotato di tutte le novità di design e di tecnologia che abbiamo visto al debutto sulla nuova BMW iX3 al Salone di Monaco. La nuova berlina elettrica sarà svelata contestualmente alla nuova generazione della Serie 3 con cui condividerà buona parte del design, anche se la meccanica sarà profondamente differente. Intanto, lo sviluppo sta andando avanti e la nuova BMW i3 è stata intercettata nel Nord della Svezia durante i consueti test invernali. In questo periodo, infatti, le case automobilistiche portano le loro nuove vetture nel Nord Europa per collaudare la meccanica in presenza di condizioni climatiche particolarmente sfidanti.

I TEST PROSEGUONO SULLA NEVE

Il nuovo prototipo della BMW i3 appare ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria. Tuttavia, si nota una cosa interessante. Sulle portiere posteriori è presente un grande adesivo che sostanzialmente informa che la vettura sta effettuando test sulle funzionalità di assistenza alla guida. Le basse temperature invernali del Nord Europa sono anche l’occasione per poter verificare il funzionamento della batteria e del sistema di ricarica. Tornando all’auto, il camuffamento mostra qualcosa di più della griglia e dei fari della berlina elettrica. Il nuovo stile Neue Klasse fa a meno dell’ampia griglia a doppio rene e al suo posto troveremo una soluzione più discreta che richiama le BMW del passato, come già visto sulla nuova iX3.

Possiamo anche osservare i cerchi dal design aerodinamico che dovrebbero contribuire a migliorare l’efficienza complessiva della berlina elettrica. Gli interni non si vedono ma nell’abitacolo sappiamo che troveremo il nuovo sistema BMW Panoramic iDrive, basato sul BMW Operating System X, anch’esso di nuova concezione. Niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Non mancherà comunque un ampio display centrale per l’infotainment.

Per quanto riguarda i powertrain, sicuramente l’auto sarà proposta in diverse varianti con potenze e autonomie differenti. Le motorizzazioni non dovrebbero essere troppo diverse da quelle della nuova BMW iX3 e quindi possiamo attenderci per i modelli più efficienti, autonomie attorno a 800 km (WLTP). Si potrà ricaricare ad altissima potenza grazie ad un’architettura a 800 V. La nuova BMW i3 debutterà nel 2026 ma non possiamo dimenticarci che nel 2027 è attesa anche la nuova BMW M3 elettrica.