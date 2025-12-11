Xiaomi, le novità in arrivo: YU9, YU7 GT e SU7 L i prossimi modelli

Xiaomi ha vinto la sua scommessa nel settore automotive e sia la SU7 e sia la YU7 sono due modelli di grande successo. L’azienda cinese sta già però guardando avanti e sta lavorando ai prossimi modelli che lancerà a partire dal 2026. Secondo un rapporto della stampa cinese, Xiaomi sta pianificando di lanciare tre nuovi modelli rivolti ai segmenti famiglia, prestazioni e lusso.

COSA STA ARRIVANDO?

L’azienda avrebbe pianificato di lanciare sul mercato il SUV di grandi dimensioni YU9, il SUV sportivo YU7 GT e la berlina SU7 L. Secondo il rapporto, lo YU9, nome in codice interno “Kunlun", punta a competere nel mercato dei grandi SUV per famiglie che in Cina è molto dinamico. Foto spia ne abbiamo già viste qualcuna negli ultimi tempi e a quanto pare questo modello avrà una lunghezza di circa 5,2 metri e potrà ospitare a bordo 6 o 7 passeggeri. Non sarà un modello 100% elettrico in quanto disporrà di un sistema range extender per garantire una lunga autonomia e zero ansia da ricarica. Al debutto non dovrebbe mancare molto.

La nuova Xiaomi YU7 GT è stata vista più volte al Nürburgring e dovrebbe garantire prestazioni elevatissime. Il suo powertrain potrebbe essere strettamente correlato con quello della SU7 Ultra. Secondo il rapporto, è possibile che la YU7 GT diventi il ​​primo modello Xiaomi ad essere lanciato sul mercato europeo nel corso del 2027. L’importanza della YU7 GT va oltre i semplici volumi di vendite: il rapporto indica che il suo obiettivo è dimostrare la tecnologia e le prestazioni che i modelli di Xiaomi sono in grado di proporre ai clienti.

La nuova SU7 L sarebbe sostanzialmente una versione a passo lungo della Xiaomi SU7 che conosciamo già. Secondo il rapporto, il veicolo potrebbe superare i 5,2 metri di lunghezza con un passo superiore ai 3,1 metri. Modello che punterebbe ad entrare nel segmento delle vetture di lusso con l’obiettivo di aumentare il prestigio delle vetture del colosso dell’elettronica. Insomma, ci sono un po’ d novità interessanti in arrivo. Non rimane che attendere per saperne di più.