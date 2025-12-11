La Baby G di Mercedes sta arrivando: questo render si immagina così il nuovo fuoristrada

Tutti conoscono la Mercedes Classe G, un fuoristrada che è diventato una vera e propria icona per la casa automobilistica. Nel 2027 la gamma crescerà con l’introduzione di un modello più piccolo che qualcuno già chiama “Baby G“, o “Mini Classe G“. Foto spia ne abbiamo già viste alcune dato che i test su strada sono iniziati. Immagini che quindi hanno permesso di farci una prima idea delle forme del nuovo fuoristrada tedesco. Proprio partendo da tali foto, c’è chi ha voluto realizzare dei render, come quello che mostriamo, che si immaginano le fattezze finali della Baby G di Mercedes.

ECCO COME POTREBBE ESSERE

Le forme saranno squadrate, proprio come la Classe G che conosciamo. Lo stile sarà quindi sempre quello del fuoristrada Mercedes, sebbene le dimensioni saranno inferiori. Insomma, si capirà sin dal primo sguardo che il nuovo modello farà parte della gamma della Classe G. Il frontale presenterà, invece, una firma luminosa differente per differenziare maggiormente la piccola Classe G dalla sorella maggiore. Al posteriore, sul portellone, troveremo sempre la ruota di scorta. Gli interni ancora non si sono visti ma possiamo immaginarci una struttura simile a quella dell’attuale Glasse G.

Anche la Baby G disporrà di un telaio a longheroni proprio come la sorella maggiore. Tuttavia, adotterà una piattaforma nuova e utilizzerà componenti unici, realizzati appositamente, più di quanti si potrebbe immaginare, stando a passate dichiarazioni. In ogni caso, sarà sempre in grado di offrire ottime prestazioni in off-road.

DAVVERO SOLO ELETTRICA?

La Baby G di Mercedes sembra che sarà solamente elettrica. I muletti visti fino a questo momento effettivamente erano tutti delle BEV. Tuttavia, c’è chi pensa che alla fine ci possa essere anche una versione endotermica dato che la Classe G elettrica ha avuto uno scarso successo. Dunque, sarebbe logico proporre anche un modello con motore a benzina o diesel. Non rimane, quindi, che attendere maggiori novità sullo sviluppo e sul lancio di questa “mini” Classe G.