Brabus nel mondo Bentley con due supercar da 900 CV

Brabus apre un nuovo capitolo della propria storia presentando, per la prima volta in quasi cinquant’anni, due supercar Masterpiece basate su Bentley. Parliamo della Brabus 900 SUPERBLACK Coupé e la Brabus 900 Cabriolet. Un debutto che segna l’ingresso ufficiale del marchio tedesco nel mondo delle granturismo britanniche Continental GT Speed e GTC Speed, dando vita a una fusione tra tradizione inglese e precisione ingegneristica tedesca.

Design, aerodinamica e presenza scenica

Su questi modelli 2+2 posti, gli ingegneri, tecnici e designer Brabus hanno costruito un programma di trasformazione totale. Tradotto, il V8 biturbo da 4,0 litri riceve un upgrade profondo, con due turbocompressori ad alte prestazioni, un airbox in carbonio ottimizzato e una nuova mappatura di accensione, iniezione e pressione di sovralimentazione. Risultato? Un aumento di 110 CV rispetto alla base Bentley, per una potenza complessiva, sommando anche il motore elettrico di serie da 140 kW /190 CV, di 662 kW/900 CV e una coppia di sistema di 1.100 Nm.

Le prestazioni sono da autentica supercar. Uno 0–100 km/h in 2,9 secondi per entrambe le versioni. La SUPERBLACK Coupé tocca una velocità massima di 335 km/h, mentre la Cabriolet, proposta nell’elegante colorazione “Pale Brown”, è limitata elettronicamente a 285 km/h. Tecnologia partner è MOTUL, che fornisce tutti i lubrificanti high-tech per la trasmissione.

A sottolineare il carattere sportivo, Brabus ha sviluppato un sistema di scarico in acciaio inossidabile con valvole attive, capace di modulare il sound da una modalità discreta “Coming Home” a una voce V8 dal timbro marcatamente racing. L’estetica, nel frattempo, è stata riprogettata con numerosi componenti in carbonio a vista, disponibili in finitura lucida o opaca, con una nuova fascia anteriore che non solo accentua l’aggressività del frontale, ma ottimizza i flussi d’aria verso radiatori e freni e riduce la portanza sull’asse anteriore. Posteriormente, spoiler dedicati per coupé e cabriolet e un diffusore in carbonio che incornicia i quattro terminali in titanio rivestiti in carbonio completano l’impronta visiva. Badge Brabus in carbonio a vista su cofano e portellone aggiungono un ulteriore tocco esclusivo.

Interni, artigianalità e personalizzazione

Il reparto ruote e assetto non è da meno: le nuove Monoblock ZM “Platinum Edition” da 22 pollici, forgiate e lavorate CNC, presentano un disegno a disco con 20 sottili razze e coprimozzo in stile center-lock. All’anteriore adottano pneumatici 275/35 ZR 22, mentre al posteriore gomme 315/30 ZR 22 garantiscono trazione e grip laterale di alto livello. L’assetto ribassato di circa 20 mm contribuisce ad amplificare agilità e controllo senza sacrificare il comfort.

L’abitacolo rappresenta la parte più artigianale del progetto: nel laboratorio di selleria Brabus, ogni interno Masterpiece è costruito su misura secondo le richieste del proprietario. La palette cromatica è quasi infinita, con pelli pregiate e microfibre high-tech disponibili in qualsiasi tonalità. Anche i design della tappezzeria, le cuciture, le goffrature e le perforazioni offrono innumerevoli configurazioni. I proprietari più sportivi possono optare per elementi in carbonio personalizzati in tutto l’abitacolo.

Entrambe le Brabus 900 presentate sfoggiano interni Masterpiece in pelle morbidissima ma resistente. La Brabus 900 SUPERBLACK, come suggerisce il nome, è completamente rivestita in pelle Brabus nera profonda. L’abitacolo della Cabriolet è rifinito in “Nocturne Brown”. Entrambi gli interni si distinguono per l’accuratissima trapuntatura e perforazione delle superfici dei sedili con il motivo Brabus “Shell”, completato dai loghi Brabus “Double-B” in rilievo. Lo stesso motivo è presente nelle sezioni in pelle dei pianali e nei vani bagagli.

I pannelli interni delle porte e dei lati presentano motivi “Shell” in rilievo. Un altro dettaglio esclusivo Brabus è l’orologio sulla plancia con un quadrante completamente nuovo e la firma Brabus. Elementi in carbonio per cruscotto e console centrale e componenti in alluminio anodizzato, dai pedali al poggiapiede con logo illuminato, completano un ambiente che unisce lusso, sportività e attenzione maniacale al dettaglio.

I prezzi? Da posizionamento ultra-premium: 489.200 euro per la Brabus 900 SUPERBLACK e 538.800 euro per la Brabus 900 Cabriolet, entrambi al netto del 19% di IVA in Germania.