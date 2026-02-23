Mercedes baby Classe G 2027: sarà anche ibrida

Cambio di rotta per la nuova baby Classe G, il fuoristrada compatto di Mercedes che dovrebbe fare il suo debutto su strada nel 2027. Se le prime anticipazioni parlavano di un modello completamente elettrico, ora sembra che dalle parti di Stoccarda stiano pensando di offrire anche altre opzioni sotto il cofano. D’altronde il contesto di mercato è cambiato e la strategia multy-energy sembra essere quella più adatta ai prossimi anni.

Mercedes baby Classe G: parola d’ordine flessibilità

La decisone sembrerebbe essere maturata anche a seguito dei risultati di vendita sotto le attese della Classe G elettrica. I vertici di Mercedes hanno recentemente dichiarato che il marchio tedesco continuerà a vendere modelli a combustione ben oltre il 2030, puntando sulla flessibilità per andare incontro alla domanda di diverse alimentazioni nei vari mercati.

Motorizzazioni in prestito dalla CLA

Le più recenti indiscrezioni riguardano la possibilità di utilizzare la gamma di motori della recente CLA di ultima generazione anche sotto il cofano della piccola Classe G. In particolare, potrebbe essere utilizzato il quattro cilindri 1.5 litri che attualmente equipaggia le versioni mild hybrid della berlina.

Questa motorizzazione è abbinata a una unità elettrica da 22 kW alimentata da una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh. In città e fino alla velocità di 100 km/h la vettura viaggia in modalità esclusivamente elettrica. Sulla CLA questo motore è declinato nei livelli di potenza di 136, 163 e 190 CV ed è disponibile anche con trazione integrale. Per la baby Classe G dovrebbero essere proprio le versioni più potenti e 4Matic quelle che andranno a comporre la lineup, dato che il modello sarà unicamente 4×4.

Sarà anche elettrica

Ovviamente la piccola Classe G, che dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,4 metri, sarà offerta anche con motorizzazioni 100% elettriche. La trazione integrale sarà garantita dalla doppia motorizzazione anteriore e posteriore, mentre un pacco batterie da 85 kWh dovrebbe garantire un’autonomia di oltre 700 chilometri.