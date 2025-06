Un dirigente Mercedes ammette che la Classe G elettrica non vende

Mercedes riponeva grandi speranze nella Classe G elettrica. Ne abbiamo scritto diverse volte, tra interviste e video dimostrativi, i dirigenti della casa automobilistica tedesca hanno più volte enfatizzato le grandi potenzialità di questo modello. Eppure, a quanto pare, il fuoristrada elettrico non starebbe piacendo tanto che per la futura “baby” Classe G che doveva essere solo elettrica, ci potrebbe essere un ripensamento per arrivare a proporla anche con motorizzazioni endotermiche. Questo, almeno, è quanto riferisce Handelsblatt.

LA CLASSE G ELETTRICA NON VENDE

Un dirigente Mercedes avrebbe raccontato alla testata tedesca che la Classe G “è ferma come il piombo nei concessionari; è un fiasco totale“. Un altro dirigente ha usato toni un po’ più pacati affermando che si tratta di “un modello di nicchia; il volume di vendite è molto basso“. Viste le dichiarazioni dei manager della casa automobilistica tedesca, Handelsblatt è andato un po’ più a fondo e ha scoperto che che alla fine di aprile, quasi un anno dopo il lancio del modello, erano state vendute solo 1.450 unità. Contestualmente, sono state invece vendute circa 9.700 unità del modello endotermico.

I numeri sono chiari, sebbene Mercedes abbia poi dichiarato che le vendite sono in linea con le attese. Tuttavia, un altro dirigente della casa automobilistica è stato molto più esplicito affermando che “la gente vuole una vera Classe G, con sei o otto cilindri“. Perché la Mercedes Classe G elettrica vende così poco? I motivi possono essere molti. La Classe G è un modello iconico e i suoi clienti sono molto tradizionalisti e continuano a volere la versione con motore a benzina o diesel. C’è poi il peso nettamente superiore a causa della grande batteria e l’autonomia complessiva non è certo il punto di forza di questo modello. Insomma, i fattori che hanno influenzato le vendite possono essere molteplici.

BABY CLASSE G ANCHE ENDOTERMICA

Stando al quotidiano tedesco, questa situazione starebbe portando i vertici della Mercedes a riconsiderare i piani per la “baby” Classe G che dovrebbe arrivare nel 2027. Sappiamo che la casa tedesca intende lanciare un fuoristrada più piccolo della Classe G attuale con la sola motorizzazione elettrica. Pare che sarebbe in valutazione la possibilità di proporre questo modello anche con una motorizzazione endotermica per migliorarne l’appeal. Vedremo quale sarà, alla fine, la strada presa da Mercedes.



