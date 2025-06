Genesis GV90: le foto spia del SUV di lusso elettrico a sei posti

Genesis è al lavoro sul nuovo GV90, un SUV di lusso a propulsione elettrica caratterizzato da un abitacolo a sei posti che avrà l’obiettivo di competere con rivali come Range Rover EV e Volvo eX90.

Il Genesis GV90 deriva dalla concept Neolun presentata al Salone di New York 2024 e rappresenta per certi versi la variante di lusso delle Kia EV9 e Hyundai Ioniq 9. Come il SUV Genesis, anche le due “cugine" coreane fanno infatti parte del gruppo Hyundai ed è pertanto logico che tutti e tre i modelli condividano la stessa piattaforma tecnologica.

SPAZIO A BORDO SU TRE FILE DI SEDILI

Per quanto riguarda la GV90, un muletto è stato portato di recente al Nurburgring per le consuete prove su pista prima della produzione in serie e per l’occasione sono state scattate una serie di foto spia che consentono di apprezzare le proporzioni e poco altro, considerati i camuffamenti completi che ricoprono la superficie del prototipo.



La vettura mette in mostra una linea massiccia e imponente in cui spiccano le barre luminose a LED e il frontale alto. L’impostazione dell’abitacolo sembra invece incentrata su tre file di sedili, anche in considerazione delle dimensioni esterne piuttosto abbondanti. A tal proposito, si ipotizza che Genesis possa optare per una fila centrale rotante a soli due posti, andando così verso una configurazione a sei posti con maggior spazio di movimento per i passeggeri in luogo dei sette posti assicurati da EV9 e Ioniq 9.

MAGGIORE EFFICIENZA RISPETTO A KIA E HYUNDAI

La nuova Genesis GV90 dovrebbe offrire una potenza e un’efficienza maggiori rispetto alle cugine Kia e Hyundai, non fosse altro per il posizionamento nella fascia alta del mercato a cui ambisce. Per l’autonomia, la base di partenza sarà costituita come minimo dalla batteria da 95 kWh della EV9, ma è possibile che Genesis offra qualcosa di più vicino all’unità da 110 kWh che consente alla Ioniq 9 di percorrere fino a 620 chilometri.

A livello propulsivo, il SUV dovrebbe invece garantire una potenza di almeno 500 cavalli, senza escludere la possibilità di una versione ad alte prestazioni da commercializzare con il marchio sportivo Magma. Dovrebbe essere inoltre confermata la possibilità di avere la trazione posteriore o la trazione integrale a seconda della versione scelta, esattamente come avviene per le cugine EV9 e Ioniq 9.

[Foto spia: Autocar]