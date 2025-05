Genesis GV80 EV Magma: ecco il concept di nuova berlina elettrica ad alte prestazioni

Genesis ha sfruttato il Salone di Pechino 2024 (Auto China 2024) per presentarne al mondo la nuova Genesis G80 EV Magma. Parliamo di una berlina completamente elettrica (concept) e ad alte prestazioni, rivestita in Acme Blue specifico per la Cina.

Presenta un design davvero interessante che combina un body kit in fibra di carbonio e dei nuovi cerchi in lega da 21” dal design aerodinamico. Secondo quanto riportato da SangYup Lee – responsabile di Genesis Global Design, questa nuova colorazione conferma che il programma Magma non è limitato da un unico colore o forma.

TANTA FIBRA DI CARBONIO E DESIGN AERODINAMICO

La casa automobilistica sudcoreana si è ispirata alle fiamme blu note per bruciare alla massima gamma di temperature per realizzare il. Come detto poco fa, la concept car a zero emissioni vanta anche cerchi in lega da 21” che hanno un duplice obiettivo: ridurre le masse non sospese e contribuire al raffreddamento dell'impianto frenante.

Il resto del design è molto simile alla versione endotermica, con un ampio utilizzo della fibra di carbonio e di parafanghi allargati. La G80 EV Magma, tuttavia, propone la griglia frontale Crest tipica di Genesis e un tetto con pannelli solari che contribuiscono ad aumentare l'autonomia della batteria.

Sul retro spiccano uno spoiler a coda d'anatra più sottile di quello della versione a combustione interna e un diffusore con luce integrata in stile F1 e senza in quattro terminali di scarico visti sul modello a combustione. All'interno della Genesis G80 EV Magma spiccano inserti in fibra di carbonio blu e rivestimento in pelle trapuntata e Alcantara.

DOVREBBE AVERE UN DOPPIO MOTORE ELETTRICO

Sfortunatamente, il marchio sudcoreano non ha annunciato le specifiche tecniche della concept car, ma ha dichiarato che la versione full electric supera quella endotermica in termini di potenza.

In questo caso, il V6 biturbo della G80 Magma riesce a sviluppare circa 507 CV di potenza, quindi possiamo aspettarci almeno una configurazione dual motor. Non mancano delle sospensioni avanzate progettate appositamente per offrire una maggiore maneggevolezza su strada.

Ancora non sappiamo al momento se la G80 EV Magma riceverà una versione di produzione e se, soprattutto, sarà commercializzata anche in Europa e Nord America, oltre che la Cina. Infine, sempre al Salone di Pechino 2024, oltre alla Genesis G80 EV Magma, il brand asiatico ha presentato una versione aggiornata della G80 Electrified in Vision Blue, la X Gran Berlinetta, la GV60 Magma e la GV80 Coupé.