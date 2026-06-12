Mitsubishi Eclipse Sportback: la "cugina" della Leaf per gli USA

Dopo una lunga fase di declino sul mercato globale, Mitsubishi sta vivendo un processo di rilancio e, nel 2027, arriverà in listino un crossover che ha qualcosa di familiare. L’Eclipse Sportback è un veicolo elettrico compatto basato sull’ultima Nissan Leaf.

L’Eclipse, storicamente, è stata progettata e realizzata per il mercato americano, grazie a una joint-venture tra la Casa giapponese e la Chrysler che aveva condotto alla creazione della Diamond-Star Motors, con uno stabilimento in Illinois, dove la vettura è stata prodotta sino al 2011. Nata nel 1989 come coupé con motore anteriore e trazione anteriore, venne commercializzata anche con trazione integrale. La nuova Mitsubishi Eclipse Sportback è destinata per ora ai clienti statunitensi e canadesi.

Family feeling

Rispetto alla Leaf, adotta un frontale specifico con il logo centrale dei Tre Diamanti, ma la firma luminosa anteriore ricorda tantissimo quella della Nissan. Con un paraurti anteriore completamente ridisegnato nella zona superiore offre uno sguardo leggermente più accattivante. Tra spigoli e parti lisce ci spostiamo nella zona posteriore della nuova Eclipse dove sono stati abbandonati i fanali “Ni-San” della Nissan Leaf in favore di una coppia di gruppi ottici a L contrapposti, un motivo ripreso dal frontale. Sul portellone c’è la scritta Mitsubishi a tutta larghezza, con un inedito paraurti posteriore.

La finitura del montante posteriore e le minigonne laterali hanno le stesse nervature della Nissan. Le differenze avvengono solo in piccoli dettagli. La nuova Mitsubishi presenta cerchi in lega dal look sportivo, ma non sono ancora emerse immagini degli interni per valutare le difformità rispetto alla Leaf. Non spicca certo per originalità, ma potrebbe rispondere alle esigenze di una clientela specifica in cerca di un’auto full electric a ruote alte comfotevole.

Momentum 2030: rilancio negli Stati Uniti

In Nord America debutterà nella seconda metà del 2026. La Eclipse Sportback dovrebbe arrivare entro la fine dell’estate o al massimo all’inizio dell’autunno, con prezzi e motorizzazioni non ancora ufficializzati. La Nissan Leaf Model Year 2026 sotto al cofano vanta tre allestimenti, a partire dall’entry level Leaf S+ d’ingresso a 31.535 dollari, prezzo che include 1.545 dollari di spese di consegna. Il crossover presenta una batteria da 75 kWh associata a un motore elettrico da 214 CV (157 kW).

Riteniamo che la configurazione della nuova Mitsubishi Eclipse Sportback sarà la stessa della Leaf. Verrà venduta anche in Europa? La Casa si è impegnata a proporre a livello globale almeno un nuovo modello ogni anno fiscale fino al 2030. Nel 2027 dovrebbe arrivare un inedito fuoristrada derivato dalla Outlander. I prezzi del crossover dovrebbero essere simili a quelli della Leaf, ma ne sapremo di più nelle prossime settimane.