Nuova Nissan Leaf: versioni, allestimenti e prezzi per il mercato italiano

Nissan ha ufficializzato il completo listino della nuova Leaf per il mercato italiano. Finalmente, conosciamo tutti i dettagli degli allestimenti e dei prezzi. Ricordiamo che, invece, le prime consegne sono previste per la prossima primavera.

NISSAN LEAF 2026: CARATTERISTICHE E MOTORI

La terza generazione della Nisan Leaf ha fatto un passo avanti molto importante e il nuovo modello ha adottato le forme di un crossover. Le misure sono 4.350 mm lunghezza x 1.810 mm larghezza x 1.550 mm altezza, con un passo di 2.690 mm. Salendo a bordo, troviamo un abitacolo dallo stile minimalista. Al centro della plancia ci sono i display da 12,3 o da 14,3 pollici della strumentazione digitale e del sistema infotainment che dispone della suite Google integrata. Due sono le versioni in cui la nuova Nissan Leaf 2026 sarà proposta. La prima offre un motore da 130 kW (177 CV) e 345 Nm di coppia in grado di farla arrivare a 160 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. Grazie alla batteria con una capacità di 52 kWh sarà possibile percorrere oltre 440 km (WLTP). C’è poi la versione top di gamma con un motore più potente da 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppia. La velocità massima è sempre di 160 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 7,6 secondi. In questo caso troviamo una batteria da 75 kWh per una percorrenza di 622 km (WLTP).

Il nuovo crossover elettrico propone anche alcune funzionalità avanzate tra cui il Vehicle-to-Load (V2L) di serie però solamente sull’allestimento top di gamma.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Nissan Leaf 2026 è commercializzata sul mercato italiano negli allestimenti Engage, Advance ed Evolve. Già dalla versione base troviamo, tra le altre cose, cerchi in lega da 18 pollici, fari a LED, specchietti retrovisori elettrici regolabili e riscaldabili con indicatore di direzione a LED, strumentazione e infotainment da 12,3 pollici, impianto audio a 6 altoparlanti, Android Auto ed Apple CarPlay, aggiornamenti OTA, porte USB-C, climatizzatore automatico dual zone e tutta una serie di pacchetti di sistemi ADAS tra cui il cruise control adattivo. I prezzi? Si parte da 36.950 euro.