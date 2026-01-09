Cerca

Questo è il momento di prenderti cura della tua moto con questo cavalletto in offerta

Uno strumento semplice e pratico per la cura della propria moto.

Questo è il momento di prenderti cura della tua moto con questo cavalletto in offerta
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 9 gen 2026

Durante l’inverno si tende spesso a usare meno la moto e a tenerla ferma in garage o in uno spazio riparato. Questo è quindi il periodo dell’anno più adatto per svolgere interventi di manutenzione come il controllo della catena, la verifica dello stato delle gomme o piccoli lavori per migliorarne efficienza e prestazioni. Per permettere di svolgere questi lavori in sicurezza e comodità, un cavalletto alza moto come quello in offerta su eBay a meno di 40€, si rivela particolarmente utile. Non solo per la manutenzione ordinaria, ma anche per tenere sollevate le ruote da terra così da evitare deformazioni o perdite di pressione.

Acquista in offerta a meno di 40€ il cavalletto universale per la tua moto

Perché un cavalletto posteriore aiuta a proteggere la moto

La struttura è pensata per adattarsi a diverse tipologie e modelli di moto, grazie ai perni regolabili in larghezza. Il supporto è costruito in metallo e ha una capacità di carico fino a 180 kg. Questo cavalletto prevede quattro ruote grazie alle quali distribuire correttamente il peso e semplificare le operazioni di sollevamento, anche nel caso di mezzi più pesanti. Il braccio da 800 millimetri garantisce un’ampia leva, utile per rendere più comodi i movimenti e ridurre lo sforzo.

Cavalletto Alza Moto Posteriore Regolabile Solleva Nero Universale 4 Ruote

Cavalletto Alza Moto Posteriore Regolabile Solleva Nero Universale 4 Ruote

35,28
Vedi l’offerta

Dal punto di vista tecnico, l’uso di un cavalletto posteriore consente di lavorare in sicurezza su catena, ruota posteriore, corona e forcellone, senza il rischio che il mezzo si muova accidentalmente. A differenza del cavalletto laterale, la moto rimane completamente verticale, in una posizione più stabile e corretta per la manutenzione.

Metti in sicurezza la tua moto con questo cavalletto universale

Inoltre, nel periodo invernale, quando le moto restano ferme per settimane, sollevare la ruota posteriore riduce il carico sulla gomma e sul monoammortizzatore, contribuendo a preservare nel tempo la geometria e la tenuta delle sospensioni. Un accorgimento semplice ma utile, per ritrovare la propria moto nelle condizioni migliori in vista della prossima stagione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
A meno di 60€ è in offerta un dispositivo per portare CarPlay e Android Auto su qualsiasi auto
Offerte e Promozioni
Rendi ogni viaggio in auto più piacevole con questo accessorio in offerta
Offerte e Promozioni
In offerta il kit per il tagliando con filtri, candele e olio motore
Offerte e Promozioni
Luci sottoporta LED in offerta: migliora la visibilità quando si sale e scende dall’auto
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.