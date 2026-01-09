Questo è il momento di prenderti cura della tua moto con questo cavalletto in offerta

Durante l’inverno si tende spesso a usare meno la moto e a tenerla ferma in garage o in uno spazio riparato. Questo è quindi il periodo dell’anno più adatto per svolgere interventi di manutenzione come il controllo della catena, la verifica dello stato delle gomme o piccoli lavori per migliorarne efficienza e prestazioni. Per permettere di svolgere questi lavori in sicurezza e comodità, un cavalletto alza moto come quello in offerta su eBay a meno di 40€, si rivela particolarmente utile. Non solo per la manutenzione ordinaria, ma anche per tenere sollevate le ruote da terra così da evitare deformazioni o perdite di pressione.

Perché un cavalletto posteriore aiuta a proteggere la moto

La struttura è pensata per adattarsi a diverse tipologie e modelli di moto, grazie ai perni regolabili in larghezza. Il supporto è costruito in metallo e ha una capacità di carico fino a 180 kg. Questo cavalletto prevede quattro ruote grazie alle quali distribuire correttamente il peso e semplificare le operazioni di sollevamento, anche nel caso di mezzi più pesanti. Il braccio da 800 millimetri garantisce un’ampia leva, utile per rendere più comodi i movimenti e ridurre lo sforzo.

Dal punto di vista tecnico, l’uso di un cavalletto posteriore consente di lavorare in sicurezza su catena, ruota posteriore, corona e forcellone, senza il rischio che il mezzo si muova accidentalmente. A differenza del cavalletto laterale, la moto rimane completamente verticale, in una posizione più stabile e corretta per la manutenzione.

Inoltre, nel periodo invernale, quando le moto restano ferme per settimane, sollevare la ruota posteriore riduce il carico sulla gomma e sul monoammortizzatore, contribuendo a preservare nel tempo la geometria e la tenuta delle sospensioni. Un accorgimento semplice ma utile, per ritrovare la propria moto nelle condizioni migliori in vista della prossima stagione.