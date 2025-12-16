Nuova Nissan LEAF si prepara alla sfida del mercato: parte la produzione a Sunderland

La nuova Nissan Leaf si sta preparando alla sfida del mercato europeo. La casa automobilistica giapponese ha infatti dato il via alla produzione del nuovo crossover elettrico presso la sua fabbrica di Sunderland, nel Regno Unito. Curiosità, il primo esemplare della terza generazione della Leaf presentava la colorazione Luminous Teal e una batteria da 75 kW che offre un’autonomia fino a 622 km secondo il ciclo WLTP. Con l’avvio alla produzione di serie della nuova Leaf, si avvicina l’introduzione della vettura nei principali mercati europei tra cui quello italiano. Le prime consegne in Italia sono infatti attesa tra pochi mesi, all’inizio della prossima primavera.

NUOVA NISSAN LEAF 2026: MOTORI E AUTONOMIA

Ricapitoliamo brevemente le principali caratteristiche della nuova Nissan Leaf. Le misure sono 4.350 mm lunghezza x 1.810 mm larghezza x 1.550 mm altezza, con un passo di 2.690 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 437 litri. Salendo a bordo, troviamo un ambiente moderno dove non manca, ovviamente, la tecnologia. Al centro della plancia troviamo i display da 14,3 pollici della strumentazione digitale e del sistema infotainment che dispone della suite Google integrata. Nuova Nissan Leaf supporta anche gli aggiornamenti OTA per rimanere sempre aggiornata nel corso del tempo.

Due sono le versioni n cui il crossover elettrico sarà proposto sul mercato. La gamma prevede innanzitutto un motore da 130 kW (177 CV) e 345 Nm di coppia in grado di spingere la vettura fino a 160 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. Grazie alla batteria da 52 kWh sarà possibile percorrere oltre 440 km (WLTP). C’è poi la versione top di gamma con motore da 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppia. La velocità massima è sempre di 160 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 7,6 secondi. In questo caso ad alimentare il tutto c’è una batteria da 75 kWh per una percorrenza di 622 km (WLTP).

Tra le funzionalità avanzate della terza generazione della Nissan Leaf, il supporto al Vehicle-to-Load (V2L) che permette di usare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni.

PREZZI

Per il momento ancora non è stato annunciato il listino della nuova Nissan Leaf per il mercato italiano. La casa automobilistica ha fatto solo sapere che il crossover elettrico partirà da 36.900 euro.