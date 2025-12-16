Xpeng, il CEO He Xiaopeng prova la guida autonoma di Tesla: prestazioni quasi da Livello 4

Tesla sta puntando molto, se non tutto, sullo sviluppo della guida autonoma. La Full Self Driving (FSD) oggi ha raggiunto la versione 14.2 negli Stati Uniti, continuando a fare importanti passi avanti tanto che in alcune città, Tesla ha pure lanciato il suo servizio di robotaxi. In Europa ancora non è stata resa disponibile a causa dei vincoli nomativi. La casa automobilistica ci sta comunque lavorando e pare che potrebbero arrivare alcune novità nel corso del 2026. Intanto, il CEO di Xpeng, He Xiaopeng, in occasione di un viaggio nella Silicon Valley è tornato a provare la FSD dopo averla sperimentata più di un anno fa, elogiandole il funzionamento.

Il commento del numero uno della casa automobilistica cinese? La sua posizione non è cambiata. He Xiaopeng continua ad elogiare la FSD di Tesla, evidenziandone il miglioramento nell’ultimo anno, tanto che su Weibo scrive che oggi offre prestazioni prossime alla guida autonoma di Livello 4 (qui spieghiamo i diversi Livelli della guida autonoma).

IL CEO DI XPENG PROVA LA FULL SELF DRIVING DI TESLA

Durante la sua visita, He Xiaopeng ha provato una Tesla equipaggiata con la FSD V14.2, oltre ad essersi fatto un giro a bordo di un robotaxi. Dopo circa cinque ore di guida attraverso la Silicon Valley e San Francisco, il CEO di Xpeng ha affermato che entrambi i veicoli hanno offerto prestazioni costanti e rassicuranti, un notevole miglioramento rispetto alla sua esperienza dell’anno precedente.

Sebbene esistano delle imperfezioni, il sistema supera di gran lunga le capacità dell’anno scorso.

Secondo He Xiaopeng, questo test drive ha confermato la sua convinzione che condividere lo stesso sistema di guida autonoma e la stessa architettura hardware tra veicoli privati ​​e robotaxi sia l’approccio corretto. Insomma, per il CEO di Xpeng, Tesla starebbe seguendo la giusta strategia di lungo termine, consentendo agli utenti di avvicinarsi direttamente alle funzionalità di Livello 4.

ANCHE XPENG LAVORA SULLA GUIDA AUTONOMA

Ovviamente, la prova di He Xiaopeng serviva anche per valutare i progressi di Tesla per confrontarli su quanto sta facendo Xpeng. La casa automobilistica cinese intende arrivare ad offrire sulle sue auto le medesime prestazioni della FSD delle auto elettriche di Elon Musk. Xpeng è pronta a rilasciare il suo software di guida VLA 2.0 nel prossimo trimestre, sebbene abbia avvertito che la versione iniziale non sarà in grado di eguagliare le capacità dell’FSD V14.2.