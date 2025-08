Tesla Robotaxi a San Francisco ma solo con "tassista" umano al volante

Elon Musk lo aveva promesso, i suoi Robotaxi sarebbero arrivati presto nella Bay Area di San Francisco e così è stato. In realtà, non è proprio così ma ci arriviamo… Rispetto ad Austin, c’è infatti una differenza fondamentale dovuta alle diverse normative che sono presenti in California. Quale? Per rispettare le regole del Paese, dato che Tesla non ha ancora ricevuto l’autorizzazione ad effettuare operazioni con auto a guida autonoma, al posto di guida c’è una persona. Anche se è possibile utilizzare la Full Sef Driving (Supervised), il conducente dovrà essere sempre pronto ad intervenire in caso di necessità. Questo è probabilmente il motivo per cui Tesla per il momento non lo chiama “Robotaxi”, ma semplicemente un servizio di “ride-hailing”.

C’É QUALCUNO AL VOLANTE

Ricordiamo che ad Austin, in Texas, al posto di guida non si siede nessuno. C’è comunque una persona seduta sul sedile del passeggero pronto ad intervenire ma solo in caso di situazioni estreme. C’è pure un altro aspetto da sottolineare. Ad Austin, l’area operativa dei Robotaxi è limitata. Nella Bay Area, invece, è molto più grande e comprende aree di San Francisco, Berkeley, Hayward, Fremont e San Jose. Anche se non si tratta del servizio Robotaxi vero e proprio, Tesla potrà comunque raccogliere dati importanti per sviluppare il suo servizio di taxi a guida autonoma. L’aspetto normativo è comunque molto importante da affrontare e se non gestito bene rischia di ritardare i piani di espansione di Tesla.

You can now ride-hail a Tesla in the SF Bay Area, in addition to Austin https://t.co/53dG2dDhdW — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2025

Secondo quanto racconta Reuters, la California Public Utilities Commission (CPUC) aveva dichiarato che a Tesla non era consentito “testare o trasportare persone” su veicoli a guida autonoma senza conducente. Tesla aveva notificato alla CPUC la sua intenzione di concedere solo ad amici e familiari dei dipendenti, oltre ad alcune persone selezionate, l’accesso al servizio nella Bay Area, ma solo su veicoli guidati da esseri umani. Tuttavia, l’ente regolatore ha ribadito che Tesla deve prima completare una fase di test pilota senza addebitare costi ai clienti, per poter ottenere i permessi, un processo che ha richiesto anni a concorrenti come Waymo di Alphabet.

L’azienda ha quindi solo un’autorizzazione per testare veicoli a guida autonoma con conducente di sicurezza su strade pubbliche. Come andrà a finire? Lo scopriremo. Intanto, l’azienda di Elon Muusk ha iniziato ad offrire un servizio di ride-hailing con le sue vetture nella Bay Area.