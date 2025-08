In arrivo la nuova Porsche 911 Turbo S, la prima Turbo S ibrida

La nuova Porsche 911 Turbo S è pronta a debuttare entro la fine del 2025, segnando una svolta epocale per il modello più iconico del marchio. Per la prima volta, infatti, la Turbo S adotterà una tecnologia ibrida, affiancando al tradizionale motore boxer un sistema elettrico sviluppato direttamente da Porsche. La conferma, dopo le prime foto spia, è arrivata direttamente dal CEO Oliver Blume che ne ha parlato, insieme al nuovo SUV a benzina (atteso per il 2028), durante la recente conferenza sui risultati semestrali.

Le prime caratteristiche sulla nuova 911 Turbo S

Le prossime novità

La nuova Porsche 911 Turbo S utilizzerà ilcon. Si tratta di celle cilindriche prodotte da V4Smart, società di cui ora Porsche ha acquisito il controllo. L’introduzione del sistema ibrido prometterispetto alla già potente 911 Turbo S della generazione precedente. Il modello 992.1, infatti, erogava 640 CV e 800 Nm di coppia grazie a un motore boxer biturbo da 3.8 litri. Numeri già elevati, ma che potrebbero essere ulteriormente superati dalla versione ibrida, pur con un inevitabile aumento di peso.

Oltre alla 911, l’intera gamma sportiva di Porsche si sta preparando a un. La produzione dei modelli Boxster Cayman con motori termici terminerà a ottobre 2025. Le nuove versioni saranno completamente elettriche e debutteranno dopo il lancio del Cayenne a batterie , previsto per quest’anno con

Con l’elettrificazione completa della serie 718, Porsche segna la fine di un’epoca. Non è prevista alcuna versione a combustione interna per le nuove Boxster e Cayman, né tanto meno il ritorno del cambio manuale. Tra le novità che potrebbero arrivare nei prossimi anni si parla anche di una versione ibrida della 911 GT2 RS. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il riferimento del CEO Blume a “nuove derivate" più performanti lascia intuire che Porsche stia lavorando su varianti ancora più estreme. Tradizionalmente, la 911 GT2 RS viene lanciata nella fase finale del ciclo di vita della 911.

Il passaggio di Porsche all’elettrificazione prosegue su più fronti ma con un approccio graduale e diversificato. Se da un lato, infatti, la 911 resta fedele al suo motore a combustione, anche se assistito da un motore elettrico, dall’altro le gamme più giovani come quella dei SUV e delle sportive compatte abbracciano pienamente il futuro elettrico. Un’eccezione degna di nota è rappresentata dalla Macan, per cui è previsto un modello con motore a benzina nel 2028. Una mossa che dimostra come l’azienda continui a leggere con attenzione le diverse esigenze dei mercati internazionali, senza abbandonare del tutto la clientela affezionata ai propulsori tradizionali.