Porsche ritrova la sua essenza: svelata la cabrio 911 GT3 S/C da 510 CV

Per una volta partiamo dal prezzo di listino che è di circa 280.000 euro. Alla fine di questo articolo vi sembrerà una cifra proporzionata alla qualità della nuova Porsche 911 GT3 S/C. Con un video spettacolare tra le curve della parte settentrionale di Tenerife la new entry tedesca è arrivata sul mercato per emozionare i puristi che hanno già apprezzato la 911 Speedster in edizione limitata e la 911 S/T.

Porsche sta rinsavendo e, dopo i flop elettrici che hanno determinato dei buchi nei fatturati, i vertici hanno scelto di incentrare le nuove proposte sportive sul concetto del piacere di guida. Il conducente si riconnetterà a un mondo che la moderna tecnologia sta cercando di cancellare. La 911 GT3 S/C è in grado di sprigionare 510 CV e 450 Nm di coppia, rilasciando un sound che è una sinfonia.

Finalmente si torna a godere di una esperienza autentica con frizione e cambio manuale a sei marce. Porsche sta dimostrando che con la giusta innovazione non occorre necessariamente guardare al mercato dell’usato per vivere il coinvolgimento old school. Gli estrattori d’aria e le portiere ereditate della 911 S/T, associate al telaio nero del parabrezza, garantiscono alla nuova 911 GT3 S/C uno stile magnifico da ogni angolazione. La cabrio combina l’agilità tipica delle vetture GT con i componenti leggeri ereditati dalla 911 S/T.

Caratteristiche tecniche

Dalla 911 S/T coupé prende in prestito anche le barre antirollio e le aste di accoppiamento in CFRP. Anche l’impianto frenante e le ruote rimangono fedeli all’impronta light della S/T: pinze in carboceramica PCCB, più leggere di oltre 20 kg rispetto a quello in ghisa, presenti anche sulla 911 GT3 S/C. Il cofano anteriore, i parafanghi e le portiere sono prodotti in CFRP. Ogni singolo elemento è pensato per ottenere le massime performance. L’assetto della nuova 911 GT3 S/C è identico a quello della 911 GT3 con pacchetto Touring.

I cerchi con serraggio centrale da 20 pollici sull’asse anteriore e da 21 pollici su quello posteriore, equipaggiati già sulla 911 S/T, sono realizzati in magnesio ultraleggero e permettono un risparmio di peso di 9 kg. Sono montati di serie pneumatici anteriori 255/35 ZR 20 e posteriori 315/30 ZR 21. La 911 GT3 S/C è disponibile in opzione con un pacchetto Street Style che offre la possibilità di personalizzare ulteriormente il look in base al gusto dei clienti.

Il cambio manuale GT a 6 marce presenta un rapporto corto e sportivo, corrispondente a quello della 911 S/T e della 911 GT3. La nuova 911 GT3 S/C accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e tocca una velocità massima di 313 km/h. Il motore naturalmente aspirato da 4,0 litri della nuova 911 GT3 S/C è stato creato nel rispetto delle norme vigenti sulle emissioni e presenta due filtri antiparticolato e quattro catalizzatori. Le testate dei cilindri del motore sono state perfezionate rispetto alla 911 GT3, mentre gli alberi a camme, più sportivi della 911 GT3 RS, offrono un’erogazione da brividi. Questa vettura è il non plus ultra della tecnologia tedesca in ogni singolo componente.

Abitacolo classico e sportivo

La biposto non perde quella connotazione da salotto che ospiterà passeggeri dal palato fine. Spiccano i tappetini e i pannelli delle portiere alleggerite, ereditati dalla 911 S/T, con maniglie in CFRP. I sedili sportivi Plus a quattro vie sono di serie e meriterebbero un articolo a parte. In opzione, per la 911 GT3 S/C sono disponibili sedili avvolgenti leggeri con schienale ripiegabile e guscio in CFRP. La seduta è dotata di airbag toracico integrato, regolazione elettrica dell’altezza e regolazione manuale della posizione longitudinale eventualmente anche con un sistema di riscaldamento a tre intensità.

Con dei rinforzi piatti in magnesio l’auto presenta una curvatura del tetto come una coupé con benefici in termini prestazionali. Gli interni sono rivestiti di serie in pelle nera, comprese le alette parasole e i rivestimenti dei montanti anteriori. L’armonia e la sportività di questa cabrio lascerà un segno nella storia del marchio del Cavallino di Stoccarda.

Con soddisfazione Frank Moser, Vice President della linea di modelli Porsche 911 e 718, ha annunciato: