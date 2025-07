Nuova Porsche Cayenne elettrica, sarà così? Un render prova ad anticipare le sue forme

La nuova Porsche Cayenne elettrica sta arrivando ed è sulla buona strada per essere pronta per la produzione in serie. Al Salone di Monaco 2025 che si svolgerà all’inizio del mese di settembre, la casa automobilistica tedesca porterà un prototipo del nuovo SUV elettrico che si caratterizzerà per “un’innovazione tecnica destinata a contribuire a plasmare il futuro della guida completamente elettrica, rendendola ancora più confortevole“. Insomma, la Cayenne a batteria è sempre più vicina alla presentazione ufficiale, un modello molto importante per la strategia di elettrificazione di Casa Porsche. Ovviamente, non andrà a sostituire la Cayenne endotermica ma l’affiancherà. Il modello con motore a benzina continuerà infatti ad essere sviluppato e rimarrà sul mercato ancora per molto tempo. Come sarà la Cayenne elettrica? Recentemente, al Goodwood Festival of Speed, Porsche ha portato un prototipo del SUV elettrico anche se ancora camuffato. Tuttavia, è bastato ad alcuni designer per realizzare una serie di render che provano ad immaginarsi le forme definitive, come quello che mostriamo.

PORSCHE CAYENNE ELETTRICA: COME SARÀ?

La Porsche Cayenne elettrica non sarà una semplice versione a batteria dell’attuale modello endotermico. Infatti, avrà un look diverso, soprattutto al livello del frontale che riprenderà lo stile della Macan elettrica. Vista l’assenza del motore a benzina, la parte anteriore presenterà un design più pulito con la calandra chiusa. Le fiancate saranno invece simili a quelle degli atri modelli del marchio tedesco e come sulla Macan elettrica avremo portiere con finestrini senza cornice. La parte posteriore si distingue maggiormente in termini di design grazie ai fari a sviluppo orizzontale che si “fondono" con il lunotto. Complessivamente, dovrebbe essere leggermente più lungo e alto dell’attuale Cayenne a benzina.



MOTORI

L’abitacolo dovrebbe presentare un’impostazione simile a quello della Macan elettrica e quindi in grado di offrire tanta tecnologia. Probabilmente troveremo: uno daper il quadro strumenti e, uno per il sistema infotainment e uno a disposizione esclusiva del passeggero e non visibile dal guidatore. La nuova Cayenne elettrica sarà costruita sullae questo consentirà una migliore gestione degli spazi interni per migliorare l’abitabilità.

Tutte le versioni del nuovo SUV elettrico di Weissach saranno dotate di due motori e della trazione integrale. L’azienda non ha ancora rivelato i vari livelli di potenza in cui il SUV sarà proposto ma si specula che il modello base possa disporre di circa 400 CV e che la versione top di gamma possa arrivare addirittura quasi a quota 1.000 CV. Numeri che dovrebbe garantire prestazioni particolarmente elevate. Grazie all’architettura a 800 V sarà inoltre possibile ricaricare ad altissima potenza per poter rendere i pieni di energia i più rapidi possibili. Non ci sono dettagli sull’autonomia ma si può pensare che le versioni più efficienti possano proporre una percorrenza di 550-600 km WLTP. Tutte le versioni pare che disporranno di sospensioni adattive ed è possibile che i modelli top di gamma possano proporre l’asse posteriore sterzante. Non rimane che attendere il Salone di Monaco a settembre per saperne di più su questo nuovo SUV elettrico del marchio tedesco.



[Fonte render]