MG2 punta a sfidare la Renault 5 e le piccole elettriche più accessibili in Europa

Per il momento la chiamiamo MG2, una delle più importanti future novità della casa automobilistica del Gruppo SAIC. Dovrebbe arrivare attorno al 2027/2028 e diventare la proposta entry level della gamma elettrica di casa MG. Andrà quindi a posizionarsi sotto l’attuale MG4 e punta ad essere commercializzata ad un prezzo interessante per poter entrare in diretta concorrenza con vetture del calibro della Renault 5. Il numero uno di MG UK, David Allison, parlando con Autocar al Goodwood Festival of Speed all’inizio di questo mese ha confermato che l’elettrica avrà un listino competitivo con prezzi a partire da 22.995 sterline che al cambio sono circa 26.500 euro.

Una delle cose che abbiamo sempre avuto è il prezzo accessibile per i veicoli elettrici, ma oggi non lo abbiamo più. Non siamo minimamente vicini ai più economici quando si tratta di vendite di veicoli elettrici, perché ora ci sono tanti altri marchi e tanti altri modelli in quel segmento. Quindi, quando fisserò il prezzo di un’auto, lo farò nel modo più aggressivo possibile e punterò molto sulla convenienza e sulle rate mensili.

COME SARÀ?

Il progetto sta andando avanti e David Allison ha confermato che sono già stati sviluppati dei concetti “abbastanza avanzati” della vettura. Questo significa che non dovrebbe mancare molto prima di iniziare a vedere i primi prototipi su strada per i test di sviluppo. Sebbene non siano stati rivelati dettagli tecnici, si ritiene che la nuova MG2 o come si chiamerà alla fine, utilizzerà la stessa piattaforma modulare di SAIC che è alla base della MG4. Visto che si tende a fare con confronto con la Renault 5, è possibile che alla fine le specifiche non siano tropo differenti e quindi una potenza attorno ai 150 CV e un’autonomia di circa 400 km. Ovviamente, al momento si tratta solamente di ipotesi in attesa di saperne di più su questo progetto.



Allison ha affermato che il buon andamento delle vendita della Renault 5 ha dimostrato che il mercato delle auto elettriche piccole e più accessibili è molto più ampio di quanto previsto in precedenza e che pertanto è fondamentale lanciare un modello del genere il prima possibile. Alla domanda su quanto tempo ci vorrà prima che arrivi l’auto, dato che il segmento è destinato ad espandersi con la Volkswagen ID. 2 e le sue equivalenti Cupra e Skoda in arrivo su strada nel corso del 2026, Allison ha fatto sapere che vorrebbe poterla avere subito ma che ci vorranno probabilmente almeno un paio di anni. Dunque, una presentazione nel corso 2027 per poi arrivare sul mercato subito dopo. Tuttavia, Allison spera che queste tempistiche possano accorciarsi vista la velocità con cui i cinesi sviluppano le loro vetture.



Il numero uno di MG UK ha poi accennato all’importanza che avrà il team del Regno Unito nella realizzazione di questo modello visto che è fondamentale che l’auto venga sviluppata in Europa dato che non avrebbe successo in Cina. Modello che per caratteristiche sembra quindi interessante e secondo Allison potrebbe ottenere buoni risultati in diversi Paesi europei anche in quelli dove l’elettrico fatica di più come l’Italia. Non rimane che attendere novità sulla nuova MG elettrica entry level.



