Nuova Audi Q3, cosa offre la versione entry level? Ecco come appare

La nuova generazione di Audi Q3 ha debuttato un mese fa e la casa dei 4 anelli punta molto sul successo di questo SUV, visto che la Q3 è un vero best seller. La gamma non è ancora completa, all’appello manca anche la Sportback, ma il nuovo modello può già essere ordinato in Italia. Anche il nuovo configuratore è già online. I prezzi sul nostro mercato partono dai 42.500 euro per il modello benzina 1.5 TFSI nell’allestimento Business. Se si vuole il massimo, si può arrivare anche a spendere oltre 62.000 euro (solo listino, non contando gli optional) scegliendo il modello S line editon con il 2 litri TFSI da 265 CV e la trazione integrale. Ma volendo accontentarsi del modello “entry level" senza aggiungere nulla, cosa arriva nelle mani dei clienti? Auto Bild è rimasta un po’ perplessa della versione base che offre un look meno accattivante di quelle più ricche. Siamo quindi andati a simulare una configurazione della nuova Audi Q3 in versione base dal configuratore italiano.

DESIGN, CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

roiettori anteriori LED Plus e i gruppi ottici posteriori LED Pro c’è un pacchetto apposito al costo di 1.350 euro.

Il configuratore ci dice che il colore di base è il. Volendo se ne può scegliere uno di differente ma si andranno a spendere 950 euro. Lo stile del modello base è complessivamentee già al livello del frontale possiamo notare una. Look meno aggressivo anche per le prese d’aria e il paraurti. La nuova Q3 offre fari sdoppiati ma nel modello base c’è una differente e meno accattivante firma luminosa. Se si vogliono i pLa differenza è ancora più evidente aldove glie una fascia decorativa sostituisce la striscia a LED sottostante. Anche per i gruppi ottici posteriori, la firma luminosa ha un design più sobrio ma come detto prima c’è un pacchetto apposito, ma costoso, che permette di disporre della soluzione più sofisticata. Nella versione dal look più sportiveggiante, la nuova Q3 al posteriore presenta un paraurti in tinta con la carrozzeria e un inserto con una trama a nido d’ape. Quella base, invece, è molto più sobria. Il modello entry level dispone dicon design a 5 razze doppie. Se si vuole, però, dotare di cerchi più accattivanti la nuova Q3 bisognerà prepararsi a spendere non poco.Passando all’abitacolo, pure il modello base dispone dell’che è composto dall’dallo. L’head-up display non è di serie, così come l’illuminazione ambientale. I sedili dispongono di un rivestimento in tessuto. Ovviamente c’è la possibilità di personalizzare il tutto ma i pacchetti e gli optional possono far volare i prezzi verso cifre ancora molto più importanti. Parlando, invece, della sicurezza, troviamoquali Lane departure warning con emergency assist, Assistente di sterzata e assistente di svolta e Front cross-traffic assist. Di seguito una piccola galleria di come appare la nuova Audi Q3 nelle sue versioni top di gamma per un confronto.