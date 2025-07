Nuova Audi Q3 Sportback, un render si immagina così le forme del SUV Coupé

La nuova generazione di Audi Q3 ha già fatto il suo debutto ma all’appello manca ancora la versione Sportback. Parliamo quindi del modello SUV Coupé il cui sviluppo sta andando avanti dato che continuano ad arrivare foto spia dei test su strada. Come sarà? Rispetto al SUV, le maggiori differenze le troveremo al posteriore con una diversa linea del tetto per dare alla Q3 un aspetto da coupé. Partendo dalla nuova Audi Q3 e dalle foto spia della Sportback, c’è chi ha voluto realizzare dei render che provano a mostrare le forme del nuovo modello, come in quello di Kolesa che proponiamo.

COME SARÀ?

Davanti, il look della nuova Audi Q3 Sportback rispecchierà quello del modello SUV che è stato presentato a metà giugno. Rispetto alla passata generazione, il frontale si caratterizzerà quindi per un nuovo e più ampio single frame, in posizione rialzata, e per nuovi fari dalle forme molto sottili. Fino al montane centrale, la versione Sportback rimarrà sostanzialmente identica a quella SUV. Da quel punto, la linea tetto scenderà più velocemente fino ad arrivare a fondersi con il lunotto che quindi sarà più inclinato. Piccole differenze al posteriore ma le forme dei gruppi ottici non cambieranno. Le forme da SUV Coupé, oltre a contribuire a dare alla Q3 Sportback un look maggiormente sportiveggiante, permetteranno di migliorare l’aerodinamica a tutto vantaggio dell’efficienza. Se la nuova Audi Q3 2025 dichiara un Cx di 0,30, il modello Sportback dovrebbe fare leggermente meglio. Di contro, la linea del tetto più rastremata potrebbe ridurre un po’ lo spazio per la testa dei passeggeri e la conseguente diversa forma del posteriore potrebbe far perdere qualcosina della capacità di carico.



MOTORI

Gli interni della nuova Audi Q3 Sportback rispecchieranno quelli del modello SUV. Salendo a bordo troveremo quindi l’che è composto dall’, dalloe dall’head-up display (HUD).

L’offerta di motorizzazioni rispecchierà quella della nuova Audi Q3. Il SUV Coupé potrà quindi essere scelto con unità endotermiche (anche Mild Hibrid) e ibride Plug-in. In particolare, il modello PHEV sarà in grado di offrire un’autonomia in elettrico di circa 120 km (WLTP). Il debutto? Tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026. In ogni caso, per vederlo su strada verosimilmente bisognerà attendere il prossimo anno.



[Render: Kolesa]