La gamma Cupra si migliora: novità di design e sicurezza

A partire da questa settimana, i modelli Cupra Formentor, Leon e Terramar, si arricchiscono con l’introduzione di novità di prodotto pensate per esaltare il design e migliorare ulteriormente le vetture da un punto di vista tecnologico.

NUOVI FARI MATRIX

Nello specifico, Cupra introduce ile animazioni della cerimonia luminosa di benvenuto, proiettate frontalmente rispetto al veicolo, amplificano l’esperienza distintiva firmata Cupra. A completare la scenografia ci pensa il sofisticato sistema di illuminazione dinamica.

I nuovi proiettori Cupra, dotati di 25.000 pixel valorizzano la riconoscibile firma luminosa a tre triangoli. Il sistema abbagliante antiabbagliamento si adatta automaticamente al traffico in arrivo, garantendo massima visibilità senza disturbare gli altri conducenti. Allo stesso tempo, la funzione dinamica degli anabbaglianti migliora la visibilità della carreggiata, rendendo la guida notturna più sicura e precisa.

I fari Matrix Led Ultra sono inclusi di serie nelle esclusive versioni Dark Night e Dark Stone per quanto riguarda Formentor, mentre invece sono disponibili come optional, nei due Pure Performance Pack dedicati a Formentor e alla gamma Leon, a partire da €1.270.

ORA PIU’ SICURE

Viene anche rinforzata la gamma dei sistemi di assistenza alla guida con l’aggiunta del Front Cross Traffic Assist, che grazie all’impiego di sensori radar, rileva veicoli che si avvicinano nella traiettoria dell’auto a bassa velocità e avvisa il conducente con segnali visivi e acustici fino a 30 km/h. Qualora fosse necessario, può essere anche attivata una frenata di emergenza fino a 10 km/h.

LE NOVITA’ DEL DESIGN

Per quanto riguarda il design, i modelli Formentor, Leon e Terramar, potranno contare sul nuovo colore carrozzeria, disponibile comeInoltre per tutte le versioni è ora disponibile il sistema di navigazione, configurabile come dotazione opzionale o ordinabile singolarmente ad un

Per la gamma Cupra Leon debutta la nuova finitura a contrasto Obsidian Black, applicata al diffusore posteriore, alle griglie del paraurti anteriore e agli specchietti retrovisori esterni. Su richiesta, la stessa tonalità è disponibile anche per lo spoiler sul tetto e le minigonne laterali, esaltando ulteriormente il carattere sportivo e deciso del modello.

Le due versioni della compatta sportiva del brand possono inoltre essere arricchite con il nuovo pacchetto opzionale Dark Shadow (€1.150) che include i cerchi Garbi Black da 18" e riprende lo stile distintivo di spoiler e minigonne in Obsidian Black, per un look ancora più grintoso.

Anche il listino di Cupra Terramar si amplia con nuove opzioni stilistiche. Il SUV del marchio si fa ancora più affascinante grazie all’introduzione di due inedite tonalità opache per la carrozzeria: Enceladus Grey Matt e Century Bronze Matt, pensate per chi cerca un design audace e fuori dagli schemi.