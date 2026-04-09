Nuova Cupra Raval, elettrica dal piglio sportivo: a partire da 26.000 euro

Il mondo delle auto elettriche dà il benvenuto a una novità assoluta: CUPRA Raval. L’ultima nata del marchio spagnolo mette insieme più caratteri, spesso poco comunicanti fra loro: temperamento focoso, tipicamente latino, dimensioni compatte e molta tecnologia. È la risposta che il brand iberico ha voluto dare a chi si è sempre posto la domanda se le vetture alla spina siano in grado di regalare qualche vivace emozione a chi impugna il volante. Per sapere se è davvero così bisognerà aspettare la prova su strada, ma nel frattempo andiamo a conoscere più dettagliatamente le sue caratteristiche.

Anima iberica

Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona sulla piattaforma MEB+, la Raval prende il nome dal vivace quartiere El Raval, simbolo di spirito giovane e creatività dirompente. Esteticamente è un concentrato di muscolarità e dinamismo racchiuso in appena 4,04 metri di lunghezza. Il frontale è dominato dal caratteristico “muso di squalo”, con linee nette e il logo CUPRA illuminato che, insieme ai fari Matrix LED, conferisce alla vettura un aspetto decisamente high-tech.

La silhouette, ispirata alla forma di un casco, comunica senza dubbio originalità, mentre elementi come le maniglie a scomparsa e il diffusore posteriore con effetti luminosi 3D ottimizzano l’efficienza aerodinamica: non a caso questa è la CUPRA con la minor resistenza all’aria mai prodotta. Infine, per chi ricerca la massima espressione di sé, la palette colori introduce l’esclusivo Plasma Iridescent, una vernice che muta tonalità a seconda della luce.

Interni: non manca la digitalizzazione

Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo colpisce per ariosità e abitabilità, offrendo un bagagliaio da ben 441 litri (niente male per la categoria). L’ambiente, inoltre, è pensato sulle esigenze del conducente, il quale può contare su un Digital Cockpit da 10,25” e un sistema di infotainment da 12,9” basato sul nuovo sistema operativo AndroidTM, che permette l’integrazione di app native come Spotify e YouTube.

Infine, la cura del dettaglio si riflette nei rivestimenti ricercati, che spaziano dal tessuto 100% riciclato della versione Pulse fino alla tecnica innovativa del 3D Knitting del pacchetto Ahead, che riduce gli sprechi di produzione. Insomma, non manca niente per stimolare i cinque sensi.

Le motorizzazioni disponibili

La sportività, come annunciato, non poteva mancare all’appello. Così, la gamma della CUPRA Raval è stata ideata per offrire la sensazione di guida tipica di un go-kart, grazie alla trazione anteriore e a un telaio ribassato di 15 mm. I clienti potranno scegliere tra quattro combinazioni motore-batteria:

Raval (Entry level): disponibile con motori da 85 kW (116 CV) o 99 kW (135 CV) , abbinati a una batteria LFP da 37 kWh per un’autonomia di circa 300 km . La ricarica dal 10% all’80% richiede soli 23 minuti in corrente continua (DC);

disponibile con motori da o , abbinati a una batteria LFP da per un’autonomia di circa . La ricarica dal 10% all’80% richiede soli 23 minuti in corrente continua (DC); Endurance: pensata per chi macina chilometri, offre 155 kW (211 CV) e una batteria NMC da 52 kWh , garantendo un’autonomia estesa di circa 450 km . Supporta la ricarica rapida DC fino a 105 kW;

pensata per chi macina chilometri, offre e una batteria NMC da , garantendo un’autonomia estesa di circa . Supporta la ricarica rapida DC fino a 105 kW; VZ (Veloz): la versione top di gamma con 166 kW (226 CV) e 290 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiunge i 175 km/h, con un’autonomia di circa 400 km.

Tutte le versioni beneficiano della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), trasformando l’auto in un hub energetico per caricare dispositivi esterni.

Listino prezzi

La CUPRA Raval arriverà sulle strade italiane nel corso dell’estate 2026. Il listino prezzi per il Belpaese partirà da 26.000 euro per la versione Raval da 85 kW, posizionandosi come una proposta competitiva per chi vuole entrare nel mondo della mobilità elettrica senza rinunciare a prestazioni e stile. Al lancio saranno disponibili tre edizioni speciali: Launch Edition, Launch Edition Plus e la potentissima Launch Edition VZ.