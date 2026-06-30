Cupra sfida Goodwood con l’elettrica Raval, due sorprese in arrivo

Cupra risponderà presente all’evento nel Regno Unito con la hatchback full electric. Nel comunicato ufficiale ha confermato di avere altri annunci in serbo per Goodwood senza garantire per ora ulteriori informazioni. Sulla classica salita debutteranno due modelli d’eccezione, che affronteranno la cronoscalata per tutti e quattro i giorni dell’evento, ma non ci sono troppi dettagli in un gioco di attese che sta facendo salire l’adrenalina.

Come molti circuiti inglesi del secondo dopoguerra anche Goodwood è stato creato sul terreno di un aeroporto utilizzato nella Seconda Guerra Mondiale. “Con Cupra Raval al centro della scena, il marchio nato a Barcellona trasformerà Goodwood in una celebrazione del suo DNA. Tra anteprime di prodotto, ospiti speciali ed emozionanti dimostrazioni dinamiche, CUPRA darà vita al suo inconfondibile mix di sportività elettrificata, design d’avanguardia e spirito d’innovazione. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente contribuiranno due modelli d’eccezione, che affronteranno la celebre cronoscalata per tutti e quattro i giorni della manifestazione”, è emerso nel comunicato.

Le caratteristiche della Raval

L’auto compatta spagnola vanta prestazioni in linea con i modelli di segmenti superiori. Realizzata a Barcellona presso lo stabilimento di Martorell, per Cupra la Raval spalanca la porta green agli appassionati. La vettura si caratterizza per un frontale da squalo con gruppi ottici Matrix LED e il logo CUPRA illuminato. Nata da un lavoro molto dettagliato in galleria del vento vanta dalle maniglie a scomparsa con illuminazione integrata allo spoiler posteriore, fino ai profili laterali a forma di C. La palette cromatica includono finiture audaci come il plasma iridescente, in grado di cambiare tonalità in base alla luce, e vernici opache.

Con 4,04 m di lunghezza, 1,78 m di larghezza e 1,51 m di altezza, la Raval risulta ideale anche nelle caotiche giungle urbane. Basata sulla piattaforma MEB+, la vettura è proposta in quattro diverse potenze per il propulsore a zero emissioni: la versione d’ingresso è disponibile nelle varianti da 116 o 135 cavalli, l’endurance da 211 CV e la più performante VZ da 226 cavalli. I primi due sono accoppiati alla batteria da 37 kWh, mentre le due più potenti a quella da 52 kWh, capaci anche di aumentare l’autonomia, fino a 450 km.

Per tutte le tasche

Gli interni sono super tecnologici con un nuovo sistema operativo Android e un ampio display di infotainment da 12,9” e un cockpit digitale da 10,25”. Non manca la Mobile Device Key, che offre la possibilità di gestire l’auto interamente via smartphone, e l’impianto audio immersivo Sennheiser a 12 altoparlanti. Attenzione anche all’ambiente con una microfibra dinamica riciclata al 73% o tessuti prodotti con tecnologia di maglieria 3D per ridurre gli sprechi nell’abitacolo. Il bagagliaio non è così piccolo, garantendo 441 litri.

La versione di accesso con batteria da 37 kWh avrà un prezzo di partenza di circa 26.000 euro, mentre versione Launch Edition da 211 CV il prezzo promozionale chiavi in mano parte da 29.950 euro. La Raval Edge Plus viene proposta con il motore elettrico da 155 kW, pari a 211 CV, associato a una batteria da 52 kWh. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP varia tra 413 e 446 km, mentre il consumo energetico è compreso tra 13,6 e 14,8 kWh ogni 100 km. Costa ben 37.950 euro. La versione sportiva top di gamma da 226 CV è proposta a 40.000 euro e può superare i 41.000 euro con i giusti optional.