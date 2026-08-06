Cupra Raval, al via gli ordini: svelati i prezzi per l’Italia

Sono aperti gli ordini in Italia delle attese versioni dell’utilitaria full electric Raval. Cupra, a distanza di 4 mesi dall’anteprima del modello, ha annunciato la disponibilità della Edge Plus da 31.950 euro, della VZ Century da 37.950 euro e della VZ Manganese da 39.950 euro, con motori da 211 CV o 226 CV e batteria da 52 kWh.

L’entry-level del marchio spagnolo vanta un design sportivo, in linea con il DNA Cupra, con un profilo laterale muscoloso, insieme a un frontale pronunciato. La vocazione accattivante del modello si percepisce anche da un retrotreno bombato che ricorda le sorelle a ruote alte della gamma. La Cupra Raval è prodotta sulla piattaforma MEB+, la stessa delle Skoda Epiq, Volkswagen ID. Polo e ID. Cross. Il nome Raval deriva da un noto quartiere di Barcellona, ora emblema green del brand iberico.

Per tutti i gusti

La Raval Edge Plus, disponibile con il motore da 155 kW (211 CV) e batteria da 52 kWh, è venduta a un prezzo di 31.950 euro chiavi in mano in promozione (da listino 38.120 euro). La Launch Edition veniva offerta da 29.950 euro, ma la dotazione di serie ora della Plus presenta il climatizzatore bi-zona, Keyless Advanced con Digital Key, sensori di parcheggio, funzione Vehicle-to-Load e il pacchetto Light & Sound con impianto audio Sennheiser. Il nuovo pacchetto Immersive Design con sedili sportivi è proposto a 1.200 euro. Raval Edge Plus spicca per l’esclusiva vernice Plasma cangiante, i cerchi in lega Vandal Copper da 19 pollici e i vetri posteriori oscurati.

Le versioni VZ vantano un propulsore da 166 kW (226 CV), abbinato alla batteria da 52 kWh. La Raval VZ Century introduce contenuti inediti per chi cerca il lato più estremo del modello. Include di serie i pacchetti Edge, Light & Sound con impianto audio Premium by Sennheise, Smartlight 2.0 e proiezioni dinamiche interne sui pannelli porta anteriori, oltre all’Exterior Light Pack con fari Matrix LED, tetto panoramico, DCC Sport, funzione e-Launch e differenziale elettronico a slittamento limitato.

L’allestimento è completato da nuovi cerchi Machined Icon Copper da 19 pollici con pneumatici Performance, gli interni Feel Design con sedili sportivi in pelle vegana e l’esclusiva vernice opaca Century Bronze. La Raval VZ Century 166 kW (226 CV) è ordinabile a partire da 37.950 euro IVA inclusa (listino pieno da 44.120 euro). Tutte le offerte sono valide fino al 31 agosto 2026.

La VZ Manganese

Questa versione riceve in eredità la dotazione della precedente Launch Edition VZ, a un prezzo di partenza di 39.950 euro (listino pieno a 47.770 euro) con l’aggiunta del Drive Pack con ADAS avanzati, Top View Camera 360° e Remote Park Assist, il Winter Pack con volante e sedili riscaldabili, il sistema di navigazione e la predisposizione per il gancio traino. La dotazione è ricca e completata da sedili CUP Bucket in tessuto 3D Knitting, dai cerchi Rebel Sulfur Green da 19”, da una vernice opaca Manganese Matt e dai loghi Cupra in finitura Dark Chrome.

Le autonomie? Secondo il ciclo WLTP si sostanziano da 413-446 km della Edge Plus sino ai 379-440 km delle due versioni VZ, con consumi compresi tra 13,6 e 16,2 kWh/100 km a seconda della configurazione.