Kawasaki MY2027: arrivano le nuove Z, le Ninja e la crossover Versys 650

La Casa di Akashi affila le armi e guarda al futuro presentando ufficialmente la nuova gamma Kawasaki Model Year 2027. La strategia punta sulla continuità delle sue piattaforme più indovinate, lavorando di fino sugli allestimenti, sui pacchetti elettronici e sulle livree. La casa giapponese conferma le sue principali piattaforme di mercato introducendo affinamenti tecnici, aggiornamenti alla dotazione di serie ed elettroniche riattrezzate, oltre a rinnovate varianti cromatiche.

La gamma copre le esigenze del turismo di media cilindrata con la Versys 650, il segmento cruiser con la Vulcan S, le proposte Supernaked con le Z500 e la maxi Z1100, oltre all’articolata offerta sportiva della famiglia Ninja, che spazia dalla bicilindrica 500 alle quattro cilindri ZX-4R, ZX-4RR e ZX-6R 636.

Kawasaki Versys 650 MY27

La Kawasaki Versys 650 MY27 si riconferma nel listino delle crossover di media cilindrata. Il progetto mantiene la configurazione ciclistica basata su sospensioni a lunga escursione, ruote da 17 pollici e posizione di guida eretta.

L’impostazione estetica richiama la Versys 1100. La dotazione comprende un impianto luci full LED, parabrezza regolabile manualmente su quattro posizioni e uno schermo TFT a colori da 4,3 pollici integrabile con smartphone tramite la Rideology App. Il telaio a traliccio in acciaio presenta una sezione centrale ristretta per facilitare l’appoggio dei piedi a terra.

Il propulsore è il bicilindrico parallelo da 649 cm³, accoppiato al sistema di controllo della trazione KTRC (Kawasaki Traction Control) regolabile su due livelli d’intervento. Il comparto sospensioni adotta una forcella anteriore con molle rigide e un monoammortizzatore posteriore disposto in posizione orizzontale asimmetrica. I freni contano su un doppio disco anteriore a margherita da 272 mm con pinze a due pistoncini e un disco posteriore singolo.

Tra gli accessori ufficiali si segnalano le valigie laterali integrate con sistema di sgancio rapido One-Key, il bauletto da 47 litri, i fari fendinebbia, le manopole riscaldabili e i tamponi paratelaio. La moto è proposta sia in versione standard sia negli allestimenti pronti all’uso Tourer e Tourer Plus, ed è ordinabile nella variante depotenziata da 35 kW per patente A2.

Colorazioni MY27:

Candy Lime Green Type 3 / Metallic Spark Black

Metallic Carbon Gray / Metallic Spark Black

Kawasaki Z1100 / Z1100 SE MY27

La Z1100 rappresenta la proposta ad alte prestazioni tra le Supernaked ad aspirazione naturale di Akashi. Il modello sfrutta la linea stilistica Sugomi ed è equipaggiato con una piattaforma inerziale IMU a sei assi. L’elettronica gestisce il controllo di trazione KTRC, il cambio elettronico bidirezionale Quick Shifter (KQS), le modalità di guida integrate e il Cruise Control presente di serie. La strumentazione si avvale di uno schermo TFT da 5 pollici con connettività smartphone.

Il motore quattro cilindri in linea ha una cubatura di 1.099 cm³. È provvisto di valvole a farfalla elettroniche gestite dalla ECU e di frizione assistita con funzione anti saltellamento. Il telaio a doppio tubo è in alluminio; le sospensioni prevedono una forcella Showa Big Piston da 41 mm all’anteriore e un mono ammortizzatore posteriore Horizontal Back-link.

La variante Z1100 SE aggiunge un impianto frenante anteriore Brembo con pinze monoblocco M4.32, dischi dedicati e tubi in treccia metallica. Al posteriore viene montato un ammortizzatore Öhlins S46 regolabile con registro remoto del precarico. La SE comprende di serie anche una presa USB-C a manubrio. Il catalogo accessori include protezioni carter, tamponi telaio e ruota, manopole termiche e monoposto in tinta.

Colorazioni MY27:

Z1100: Ebony / Metallic Carbon Gray

Ebony / Metallic Carbon Gray Z1100 SE: Metallic Matte GrapheneSteel Gray / Metallic Matte Carbon Gray / Candy Flat Blazed Green

Kawasaki Vulcan S MY27

La Vulcan S ripropone l’impostazione urban cruiser caratterizzata dal telaio allungato, serbatoio a goccia, faro anteriore a triangolo rovesciato e cerchi in lega dedicati.

La sella è posizionata a 705 mm da terra. L’ergonomia è modificabile mediante le pedane di serie regolabili su tre posizioni e gli accessori della linea Ergo-Fit (manubri dedicati, aste di rinvio del cambio e selle opzionali).

Il propulsore è il bicilindrico parallelo da 649 cm³ DOHC a 8 valvole con raffreddamento a liquido, accreditato di una potenza di 44,7 kW (61 CV). Presso la rete ufficiale è disponibile il kit per la conversione a 35 kW idoneo alla patente A2.

La ciclistica si avvale di una ruota anteriore da 18 pollici, una posteriore da 17 e un ammortizzatore posteriore orizzontale. L’impianto frenante impiega un disco anteriore da 272 mm con pinza a due pistoncini e un disco posteriore da 216 mm. Il silenziatore di scarico collocato sotto il motore contribuisce ad abbassare il baricentro. Tra gli optional figura una gamma di parabrezza, borse laterali, portapacchi e luci ausiliarie.

Colorazioni MY27:

Metallic Carbon Gray / Metallic Bluish Green-79H

Metallic Flat Spark Black

Ninja ZX-4R / ZX-4RR, Ninja ZX-6R 636 e Ninja 500 MY27

Kawasaki aggiorna la gamma delle carenate sportive introducendo quattro differenti proposte.

Ninja 500 & Ninja 500 SE

Modello d’accesso alla gamma, impiega il bicilindrico parallelo da 451 cm³ da 33,4 kW (45,4 CV), rientrante nelle specifiche della patente A2. La versione SE si distingue per la presenza del display TFT a colori e per grafiche dedicate.

Ninja ZX-4R e Ninja ZX-4RR

Ipersportive di piccola cilindrata equipaggiate con il quattro cilindri in linea da 399 cm³ da 57 kW (77 CV), capace di raggiungere i 15.000 giri/min. Per il 2027 fanno il loro esordio anche le varianti depotenziate a 35 kW (48 CV) per i possessori di patente A2.

Il motore adotta valvole a farfalla elettroniche ETV, condotti d’aspirazione realizzati mediante fusione in terra, condotti di scarico con doppia lavorazione e alberi a camme forgiati. La versione ZX-4RR aggiunge la forcella anteriore con precarico regolabile, il monoammortizzatore posteriore Showa BFRC Lite e il cambio rapido bidirezionale KQS.

Ninja ZX-6R 636

Sportiva di media cilindrata accreditata di un motore da 636 cm³. La dotazione elettronica include il controllo di trazione, le mappe di potenza selezionabili, il quickshifter in salita, l’impianto frenante di derivazione racing e la strumentazione TFT con connettività smartphone.

Colorazioni MY27:

Ninja ZX-4R: Metallic Spark Black

Metallic Spark Black Ninja ZX-4RR: Lime Green | Metallic Matte Carbon Gray / Metallic Spark Black | Metallic Matte GrapheneSteel Gray / Metallic Spark Black

Lime Green | Metallic Matte Carbon Gray / Metallic Spark Black | Metallic Matte GrapheneSteel Gray / Metallic Spark Black Ninja 500: Metallic Flat Spark Black / Metallic Spark Black | Lime Green / Ebony | Metallic Matte GrapheneSteel Gray / Metallic Spark Black

Metallic Flat Spark Black / Metallic Spark Black | Lime Green / Ebony | Metallic Matte GrapheneSteel Gray / Metallic Spark Black Ninja ZX-6R: Metallic Spark Black / Metallic Flat Spark Black | Lime Green | Metallic Matte Carbon Gray / Metallic Spark Black

Kawasaki Z500 / Z500 SE MY27

Le Z500 e Z500 SE rappresentano i modelli d’ingresso della famiglia Supernaked guidabili con patente A2. Montano il propulsore bicilindrico da 451 cm³ erogante 33,4 kW (45 CV). La ciclistica si basa su un telaio a traliccio in acciaio. Il design rispetta i canoni Sugomi con il triplo faro anteriore; la variante SE è dotata anche di un puntale inferiore sdoppiato. La sella è posta a 785 mm da terra e la trasmissione sfrutta una frizione assistita con funzione antisaltellamento.

La strumentazione prevede uno schermo LCD sulla Z500 base e un display TFT sulla Z500 SE, entrambi dotati di connessione allo smartphone tramite Rideology App. Nello specifico, lo schermo TFT della SE indica: velocità, regime motore tramite contagiri digitale con shift lamp, marcia inserita, livello del carburante, contachilometri totale e parziali, consumi medio e istantaneo, autonomia residua, velocità media, tempo di percorrenza, temperatura del liquido refrigerante, voltaggio della batteria, scadenze di manutenzione e spia Eco Riding.

Colorazioni MY27: