Morbidelli: ecco le promozioni fino al 30 settembre

Tempo di ritocchi ai listini e ai pacchetti di accessori per Morbidelli. La casa motociclistica ha aggiornato le sue promozioni commerciali, toccando sia i modelli pensati per chi viaggia sia le proposte più leggere per gli spostamenti di tutti i giorni. Alcune campagne già attive vengono prorogate, mentre su altri modelli arrivano vantaggi del tutto nuovi. Tutte le condizioni sono valide nei concessionari che aderiscono all’iniziativa fino al 30 settembre 2026, salvo esaurimento delle scorte dove specificato.

T1002VX: stesso prezzo più comfort

Chi punta al turismo a lungo raggio trova novità sulla maxi adventure Morbidelli T1002VX. A partire dal 3 agosto 2026, la moto viene venduta con compreso nel prezzo il set completo di valigie originali in alluminio. Si tratta di tre elementi per un totale di 130 litri di capienza: il bauletto posteriore da 45 litri e le due borse laterali, rispettivamente da 45 e 40 litri.

Non è l’unica aggiunta: insieme alla moto, che esce di serie con le Pirelli SCORPION Rally STR, viene consegnato un secondo treno di gomme, le Metzeler KAROO 4 Street. L’idea è quella di lasciar scegliere a chi guida la copertura più adatta al percorso da affrontare, dai tratti stradali ai viaggi più lunghi su asfalto. Va precisato che il montaggio di questo secondo treno resta a carico e a discrezione dell’acquirente. L’offerta è ad esaurimento scorte.

Le occasioni sugli scooter da città

Spostandosi sul fronte ruota alta per la città, dal 3 agosto scatta una promozione specifica per il Morbidelli SC125LX nella sola tinta Grigio. Lo scooter scende a 2.590 euro f.c., vale a dire 200 euro in meno rispetto al listino ufficiale, e include già nel prezzo il parabrezza e il bauletto. L’offerta riguarda un numero limitato di pezzi ed è valida fino a esaurimento scorte.

Resta attiva anche la campagna sul Morbidelli SC125RE, lo scooter dalle linee classiche riviste in chiave moderna. Resta confermato il prezzo di 2.890 euro f.c. con il parabrezza compreso nel costo d’acquisto.

Confermati gli sconti sulle ottavo di litro

Per quanto riguarda le 125 cc, Morbidelli ha deciso di allungare di due mesi la promozione sulla N125V, la naked spinta dal motore bicilindrico a V raffreddato a liquido con forcellone monobraccio in alluminio. Il prezzo bloccato a 3.990 euro f.c. prosegue quindi fino al 30 settembre 2026.

Continua senza variazioni anche l’offerta sulla Morbidelli F125 con grafica “URBAN", venduta a 2.590 euro f.c. con 200 euro di sconto sul prezzo di listino. La riduzione si applica a tutte e tre le varianti di colore a catalogo: Bianco Lucido URBAN, Nero Antracite URBAN e Azzurro URBAN.