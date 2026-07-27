Husqvarna: sconti fino a 1.500 euro per l'estate 2026

Tre mesi di incentivi a pioggia per spingere le vendite estive: Husqvarna cala l’asso e fino al 30 settembre abbassa i prezzi di listino, mettendo sul piatto anche voucher fino a 1.500 euro dedicati a chi compra una moto nuova. L’operazione scattata il 1° luglio e copre praticamente ogni segmento in gamma, dalle piccole 125 stradali fino ai tassellati specialistici da enduro e motocross.

Gamma Naked

Sulle stradali d’accesso la formula scelta dal marchio è lo sconto diretto sul prezzo d’acquisto. In prima linea ci sono le 125 cc: sia la Svartpilen sia la Vitpilen beneficiano di un taglio di 900 euro, con i listini che scendono rispettivamente a 4.830 e 4.730 euro.

Stesso sforbiciata da 900 euro per le medie cilindrate in versione 2025: la Svartpilen 401 si attesta così a 5.880 euro, mentre la Vitpilen 401 si prende a 5.780 euro. Chi punta invece al modello fresco di debutto, la Svartpilen 401 MY26, ha a disposizione un bonus di 600 euro, che fissa il prezzo finale a 6.180 euro.

701 Supermoto

Niente sconto sul listino ma un voucher d’acquisto per la 701 Supermoto MY26. L’iniziativa mette in tasca al cliente 1.000 euro di credito da utilizzare direttamente al banco ricambi per attingere ai cataloghi ufficiali Husqvarna.

Il margine di manovra è ampio: si va dai pezzi speciali per la moto, come il terminale REMUS slip-on, la sella Ergo o il kit frecce a LED, fino all’abbigliamento da pista o da strada, inclusi la tuta in pelle Horizon, il casco Moto 9S Flex Gotland e gli stivali Tech 7 MX firmati Alpinestars.

Norden 901 e Expedition

L’assegno più pesante dell’intera promozione estiva va a chi sceglie le grandi travel enduro della famiglia Norden 901 (sia in versione standard che Expedition, per i modelli prodotti dal 2024 al 2026).

In questo caso il valore del voucher sale a 1.500 euro, pensato proprio per permettere a chi compra la moto di attingere al catalogo e completare l’equipaggiamento con borse, protezioni extra o abbigliamento tecnico prima di mettersi in viaggio.

Fuoristrada: 850 euro di vantaggio su Enduro e Motocross

L’offensiva commerciale non risparmia il settore offroad specialistico. Tutta la gamma da Enduro MY26, compresa la famiglia TE a due tempi, le FE a quattro tempi e le relative varianti Pro, viene proposta con 850 euro di vantaggio cliente.

Stessa cifra (850 euro) riservata a chi acquista un modello da Motocross 2026 delle linee TC ed FC; l’unica eccezione in questo caso riguarda i modelli minicross dedicati ai più giovani, esclusi dal piano promozionale.

Come accedere alle offerte

La campagna promozionale è legata alla rete dei concessionari ufficiali Husqvarna Motorcycles aderenti. Le condizioni restano valide fino al 30 settembre 2026, mentre la disponibilità effettiva dei modelli e i dettagli di dettaglio sulle singole promozioni vanno verificati direttamente in salone o sul sito ufficiale.