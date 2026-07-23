Skate 50 Black Edition, 100 esemplari, abito dark e forcella XL

C’è un’idea molto precisa dietro all’ultima operazione firmata Vent. Creare un cinquantino motard capace di farsi notare nel parcheggio della scuola ancora prima di sfiorare la pedivella dell’avviamento. La ricetta della casa di Introbio è semplice e diretta: prendere la Skate 50, vestirla di un nero totale con grafiche dedicate e produrne appena cento esemplari. Si chiama Black Edition e va ad affiancare le sorelle Dérapage 50 e 125, già a listino nella stessa veste “dark”.

Cosa cambia davanti: forcella da 41 mm e manubrio XL

Se su una serie speciale da 50 cc l’occhio vuole la sua parte, e qui l’aggressività al punto giusto non manca, la vera novità sta nella sostanza della ciclistica. La Black Edition abbandona la forcella tradizionale da 37 mm presente sul modello di serie e porta in dote una upside-down con steli anodizzati neri da 41 mm.

Un upgrade riservato a questo allestimento che sulla carta si traduce in due vantaggi concreti: maggiore rigidità all’avantreno e un look da moto di cilindrata superiore (dettaglio che tra i quattordicenni pesa parecchio). A completare il triangolo di guida arriva poi un manubrio a sezione maggiorata, pensato per regalare un’impugnatura più piena e una sensazione di controllo più netta tra le mani.

La meccanica di sempre: il 2T Minarelli sul telaio da cross

Sotto le sovrastrutture scure batte la meccanica già nota della Skate 50. Ritroviamo quindi il propulsore monocilindrico Minarelli a due tempi da 49,7 cm³ raffreddato a liquido, gestito dal cambio manuale a sei marce e dall’avviamento a pedale. Invariata anche la parte telaistica: la struttura perimetrale in acciaio deriva direttamente dai modelli da cross, confermando la formula tecnica che ha reso questo modello un punto di riferimento per chi è alle prime armi.

Prezzo e disponibilità nei concessionari

Lanciata a partire dal mese di luglio, la VENT Skate 50 Black Edition è già disponibile presso la rete di vendita al prezzo di 3.350 euro. Trattandosi di una serie limitata a soli cento pezzi in tutto, la corsa alle ultime unità nei saloni è già aperta.