Suzuki Hayabusa 2027: come cambia la regina delle maximoto (e arriva una Special Edition)

La gamma Suzuki per il 2027 prende forma. Dopo i primi annunci della scorsa settimana, la casa di Hamamatsu svela la novità forse più attesa dagli amanti della velocità pura: la nuova Hayabusa 2027. Sia chiaro. Parliamo di una moto che non ha bisogno di grandi presentazioni. Piaccia o no, il suo design estremo e la sua unicità l’hanno resa un punto di riferimento assoluto tra le super sportive stradali. E di fatto per il nuovo anno la ricetta non cambia, ma si affina. Con delle nuove colorazioni e una versione speciale che punta dritto ai collezionisti.

Aerodinamica estrema e il mitico quattro cilindri da 1.340 cc

Esteticamente è la solita Hayabusa: enorme, tondeggiante, con quella carena massiccia studiata nella galleria del vento prendendo a modello il falco pellegrino. Ma non si tratta di un semplice esercizio di stile, perché a certe andature la protezione dall’aria e la stabilità sono tutto.

Sotto le sovrastrutture batte sempre lo storico quattro cilindri in linea da 1.340 cc. Suzuki non ha voluto rincorrere record di potenza fine a se stessi; ha preferito concentrarsi sulla spinta ai medi regimi. Il risultato è una moto che risponde al gas in modo incredibilmente fluido e pastoso, senza strappi, rendendo gestibile una mole importante. Anche la ciclistica non viene stravolta, confermando quel comportamento dinamico rigoroso sul dritto e sorprendentemente agile una volta impostata la curva.

Elettronica S.I.R.S. e freni da pista per il modello standard

Per gestire una spinta del genere, Suzuki si affida alla suite elettronica S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System), che offre controlli e aiuti alla guida completamente personalizzabili.

La versione standard per il 2027 viene proposta a un prezzo di listino di 19.699 dollari (riferito al mercato americano). Le colorazioni tra cui scegliere sono due: il sobrio Glass Sparkle Black (nero lucido) e il profondo Metallic Reflective Blue (blu metallizzato).

Di serie c’è tutto quello che serve per viaggiare forte in sicurezza:

cambio rapido e cruise control: il sistema Quick Shift bidirezionale permette di cambiare marcia senza usare la frizione, mentre lo Smart Cruise Control rende riposanti anche i lunghi trasferimenti autostradali;

il sistema Quick Shift bidirezionale permette di cambiare marcia senza usare la frizione, mentre lo Smart Cruise Control rende riposanti anche i lunghi trasferimenti autostradali; frenata Brembo: davanti mordono le pinze Brembo Stylema, assistite dal Motion Track Brake System (l’ABS cornering che ripartisce la frenata anche a moto piegata).

Hayabusa Special Edition: cosa offre in più?

Per chi non si accontenta della versione base, a listino debutta la Special Edition a 20.399 dollari. In questo caso l’impatto visivo è garantito dalla livrea bicolore Pearl Brilliant White e Metallic Oort Gray, spezzata da accesi dettagli in rosso.

Oltre alla colorazione dedicata, questa versione speciale aggiunge diversi elementi di pregio:

il coprisella monoposto in tinta (incluso di serie), che snellisce il codone per un look decisamente più pistaiolo;

i terminali di scarico con fondelli neri opachi;

il logo Suzuki in rilievo sul serbatoio e grafiche specifiche “Special Edition" sulla carrozzeria.

Sottolineiamo che i prezzi indicati attualmente si riferiscono al listino consigliato per il mercato statunitense e non comprendono tasse, immatricolazione o costi di trasporto locali.