Geely rivoluziona il mercato, presentato il primo motore 16-in-1 al mondo

L’industria automobilistica 2.0 sta viaggiando a due velocità. Da una parte c’è un mercato asiatico che sta esplodendo a ritmi mai visti prima, mentre nel Vecchio Continente la corsa all’elettrificazione non è ancora del tutto partita. Per ragioni formali culturali, ma anche sostanziali in Europa si è rimasti ancorati a un concetto di automotive termico che sarà duro a morire.

Geely ha presentato ufficialmente il suo nuovo sistema di propulsione elettrica intelligente “Thunder” 16-in-1, prodotto dalla controllata InfiMotion. Cosa ha di più? Il sistema raggiunge un’efficienza complessiva del 93,8% e vanta densità e una compattezza inedita, grazie a un unico blocco con elementi che normalmente viaggiano separati.

Il segreto della soluzione 16-in-1

I tecnici Geely sono riusciti a integrare 12 componenti hardware, tra cui il motore stesso, il controller, il riduttore, i sistemi di gestione della ricarica e delle batterie ad alta e bassa tensione (OBC, PDU, HBMS, LBMS), il convertitore DCDC, la centralina del veicolo (VCU) e il sistema di gestione termica (TMS). L’architettura è associata a quattro funzionalità software all’avanguardia per la gestione intelligente dell’energia, della ricarica, della dinamica di guida e della gestione del veicolo.

L’innovativo sistema ha consentito di rimuovere 180 componenti, arrivando a una densità di potenza di 11,8 kW/kg (pari a 15,8 CV/kg). Grazie a un alloggiamento in lega di magnesio e al supporto motore integrato, il peso complessivo si è fermato a soli 75 kg, un taglio del 15% rispetto alla media del settore. La tecnologia si è tradotta in una riduzione di spazi, con un cablaggio ad alta tensione diminuito del 30% e quello a bassa tensione del 15%. Con un’altezza verticale inferiore ai 325 millimetri, l’ingombro inferiore ha consentito di raggiungere 28 litri di spazio extra nel bagagliaio.

Gli obiettivi di Geely

Il colosso cinese, su una piattaforma ad altissima tensione a 800 Volt, ha sviluppato il sistema “Thunder” con la tecnologia proprietaria “One-Chip”. I tempi latenza della risposta del motore si sono abbassati dai canonici 40 millisecondi a soli 2 millisecondi, offrendo una risposta sull’acceleratore inedita. In una prova sul lago Qinghai, una vettura che montava questo innovativo motore ha fatto registrare un consumo di appena 8,2 kWh per 100 chilometri. Nel CLTC si sarebbe raggiunto un valore record di 10,7 kWh per 100 chilometri, ma vanno considerate anche le condizioni ideali del tracciato durante il test.

A una temperatura di -18 °C, il motore immagazzina energia termica equivalente a circa 7 kWh, abbattendo di oltre il 40% il consumo energetico necessario per riscaldare l’abitacolo. La soluzione “Thunder” Geely debutterà sulla berlina Galaxy TT. Le dimensioni della vettura sono le seguenti: lunghezza 4.999 mm, larghezza 1.919 mm e con un passo di 2.920 mm. L’ammiraglia asiatica presenta due varianti:

trazione posteriore (2WD) : con una potenza di picco di 245 kW (329 CV).

: con una potenza di picco di 245 kW (329 CV). trazione integrale (4WD): con una potenza complessiva di ben 425 kW (570 CV), capace di effettuare l’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi.

La Galaxy TT in base alle versioni (da 52,4 kWh, 63,8 kWh e 75,2 kWh) può coprire 540, 640, 650 fino a un massimo di 725 chilometri con una singola ricarica.