Geely Innovation Design Center, lo stile del futuro parte da Milano

Nella vibrante zona di Porta Nuova, all’interno della prestigiosa Torre Diamante, il gruppo Geely ha stabilito nel 2023 il suo Geely Innovation Design Center Italy. Questa scelta non è soltanto operativa, ma è figlia di una precisa visione culturale: Milano è stata individuata come la città ideale per interpretare il futuro della mobilità globale, facendo dialogare la sensibilità europea e la cultura progettuale con l’innovazione tecnologica internazionale. Il centro meneghino costituisce oggi uno dei cinque pilastri della rete globale Geely Design, operando in un modello operativo continuo insieme agli hub di Shanghai, Ningbo, Göteborg e Coventry.

Un tocco di italianità

L’obiettivo del centro è fondere l’“Italian Flair” — caratterizzato da uno studio meticoloso delle proporzioni, della luce e dell’esperienza umana — con la visione contemporanea di Geely sulla mobilità intelligente ed elettrificata. Questa missione affonda le proprie radici sulla filosofia “Geely Design Global Aesthetics”, che rifiguta l’omologazione stilistica per abbracciare valori come l’eleganza, l’armonia, l’equilibrio e la raffinatezza.

La grammatica visiva del brand trae ispirazione dalla “Ripple Aesthetics”, originariamente legata alle increspature del Lago Ovest di Hangzhou, ed evolutasi nelle versioni Light, Galaxy e Starfall Ripple per adattarsi alle nuove architetture digitali.

Un laboratorio permanente

Il processo creativo è guidato dai “Nine Principles", una struttura metodologica che integra l’identità del marchio (Rooted in Brand Culture), l’innovazione tecnologica delle piattaforme elettrificate (Rooted in Technological Development) e la centralità dei bisogni dell’utente (Rooted in User Needs).

In questo contesto, Milano assume un ruolo di laboratorio permanente, dialogando con università, studi di architettura e fashion hub per intercettare i nuovi linguaggi dello stile di vita contemporaneo. Un esempio tangibile di questa sinergia è stato mostrato alla Milano Design Week 2026, durante la quale l’installazione immersiva Anima Mundi ha accompagnato il debutto italiano della nuova Geely E2.

Un colosso in espansione

Il gruppo Geely, che vanta la proprietà di marchi come Volvo e Lotus e partecipazioni significative in Mercedes-Benz e Smart, ha chiuso il 2025 con oltre 3 milioni di veicoli venduti nel mondo. Con oltre 70 riconoscimenti internazionali, tra cui i premi Red Dot e iF Design, Geely conferma a Milano la propria ambizione di costruire valore nel tempo attraverso un design capace di creare connessioni emotive tra culture differenti.

D’altronde, il capoluogo lombardo è una delle grandi culle della moda mondiale. Quale altro posto potrebbe tracciare le linee guida del domani automobilistico se non questo. Almeno, così è come la pensa anche Geely.