Il nuovo stile delle concessionarie Ferrari per aumentare l'aura di esclusività

Ferrari rappresenta una dimensione che va al di là delle solite etichette legate al lusso. Per soddisfare una platea così esigente e sofisticata, anche l’esperienza di acquisto presso una concessionaria ha bisogno di riempire gli occhi e il cuore. Quindi, per restare al passo, i dealer del Cavallino Rampante devono adattarsi e seguire nuovi dogmi estetici della Corporate Identity di Maranello all’interno dei proprio spazi, come ci mostra con orgoglio il Kessel Auto Zug, a Sihlbrugg, in Svizzera.

Un’esperienza completa

Con una superficie di 6.620 metri quadrati distribuiti su sette livelli, la struttura è la prima a riunire in un unico luogo fisico tutte le anime dell’universo del Cavallino Rampante: dallo showroom alle aree dedicate all’usato certificato Ferrari Approved, fino all’officina e agli spazi esclusivi per il coinvolgimento dei clienti. Il progetto riflette un approccio moderno in cui architettura, funzionalità e identità confluiscono insieme per offrire qualcosa di unico.

Il design del centro si fonda su tre pilastri fondamentali: l’esperienza cucita su misura, il senso di appartenenza e la perfetta fusione tra dimensione fisica e digitale. Al centro di questo ecosistema si trova la “Piazza", una zona ispirata al simbolo delle città italiane, concepita come un luogo di incontro per creare connessioni sincere tra appassionati. L’architettura stessa richiama con energia l’identità italiana, con ingressi contraddistinti da archi che omaggiano i portici classici, mentre linee fluide, forme audaci e materiali di pregio evocano la precisione e l’innovazione delle vetture del Cavallino.

Più tecnologia

La tecnologia è integrata in modo dinamico per permettere interazioni su misura del cliente, pur preservando la centralità del rapporto umano, che non può assolutamente mancare. In occasione del debutto di questa nuova sede, gli ospiti hanno potuto ammirare da vicino la Ferrari Amalfi Spider, l’ultima nata tra le V8 Spider della Casa modenese.

Oltre all’eccellenza estetica, la struttura offre elevati standard nell’area Service, dove l’efficienza operativa e il comfort sono allineati al DNA di Ferrari. Infine, il progetto non trascura neppure la sostenibilità, voce sempre più importante nel 2026, integrando varie soluzioni per l’efficienza energetica che riducono l’impatto ambientale. Kessel Auto Zug non è dunque una semplice concessionaria, ma una destinazione d’eccellenza che fissa un nuovo standard per il futuro della rete globale Ferrari.