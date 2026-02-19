Ferrari Luce, Jony Ive è "ansioso" di svelare la prima elettrica del Cavallino Rampante

Ferrari Luce sarà la prima elettrica del Cavallino Rampante, un modello che aprirà un nuovo capitolo della storia di Maranello. Abbiamo già scoperto i dettagli della piattaforma e di recente abbiamo avuto un’anteprima di come sarà l’abitacolo disegnato da Jony Ive. A maggio scopriremo tutto di questo modello e finalmente potremo vederlo davvero e capire quale sarà il suo aspetto. Già perché fino a questo momento abbiamo solamente visto alcune foto spia che non hanno svelato molto delle forme della Ferrari Luce. Parlando con i colleghi inglesi di Autocar, Jony Ive ha ammesso di essere “ansioso" di mostrare al mondo il nuovo veicolo elettrico.

FERRARI LUCE STA ARRIVANDO

Chiaramente Jony Ive non ha voluto entrare molto nei dettagli dell’aspetto della Ferrari Luce ma ha confermato che “non c’è alcuna disconnessione" tra esterni e interni. Infatti, Marc Newson, co-fondatore assieme a Ive dello studio di design LoveFrom, ha aggiunto che sia l’abitacolo che gli esterni sono stati disegnati “simultaneamente… tutto in una volta“, un aspetto che, secondo Ive, rende il pacchetto completo dell’auto “coeso e unico“.

Ive ha confermato che Luce sarà ancora chiaramente una Ferrari ma ha poi continuato dicendo che “è una manifestazione diversa basata su alcuni dei principi sulla semplicità e sulla bellezza intrinseca di qualcosa“. Newson, ha poi sottolineato la libertà offerta da un progetto del genere.

Una delle cose più belle e fortuite è che si tratta di un veicolo elettrico, la prima Ferrari elettrica, giusto? Questo ci ha offerto un grado di libertà che forse altrimenti non avremmo avuto: libertà fisica, o libertà creativa… a molti livelli.

Indipendentemente da tutto, Jony Ive ha ammesso di essere “ansioso" di mostrare il progetto al mondo, principalmente a causa del peso che il marchio ha e del numero di occhi che saranno puntati sulla vettura, nonché delle moltissime opinioni che saranno espresse al riguardo. Il conto alla rovescia è iniziato a tra pochi mesi potremo finalmente scoprire come sarà la prima auto elettrica del Cavallino Rampante.

LO SVILUPPO PROSEGUE: NUOVE FOTO SPIA

Intanto che si continua a dibattere sulla Ferrari Luce, gli uomini di Maranello continuano il lavoro di sviluppo ed un nuovo muletto sempre fortemente camuffato è stato intercettato sulle strade innevate del Nord Europa intento ad effettuare i classici test invernali. Camuffamento che rende molto difficile capire come sarà davvero questa vetture. Per il momento, si parla solamente di una GT a quattro porte e quattro posti con un’altezza da terra simile alla Purosangue. Ive ha lasciato intendere che l’auto sarà “grande" nelle proporzioni e altrettanto radicale all’esterno quanto all’interno.