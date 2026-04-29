Ferrari Purosangue: più estrema con il pacchetto Handling Speciale

La Purosangue ha già ridefinito gli standard nel segmento delle vetture sportive a ruote alte, ma con il nuovo pacchetto Handling Speciale la Ferrari sposta l’asticella ancora più in alto. Questa configurazione, disponibile su richiesta, è stata sviluppata con l’obiettivo di estremizzare il carattere sportivo della vettura, grazie a una dinamica di guida ancora più coinvolgente. Il tutto mantenendo inalterata la versatilità che distingue il primo SUV nella storia della Casa di Maranello.

Sospensioni e cambio ottimizzati

Sulla Handling Speciale il lavoro degli ingegneri si è concentrato sull’ottimizzazione delle sospensioni attive per ridurre del 10% i moti di cassa. Il risultato è una vettura ancora più agile tra le curve, capace di reagire con precisione millimetrica nei cambi di direzione veloci.

Le logiche di funzionamento della trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti sono state riviste in ottica ancora più sportiva. Nelle modalità più estreme ‘Race’ ed ‘ESC-Off’ le cambiate sono più rapide e incisive una volta superata la soglia dei 5500 giri/min, rendendo la progressione verso il regime massimo di 8250 giri/min ancora più esaltante. Anche il sound è stato ottimizzato: una calibrazione specifica dell’impianto di scarico rende il suono del V12 da 6,5 litri più coinvolgente sia nella fase di avviamento che in accelerazione.

Meccanica invariata

Il motore aspirato da 725 CV in posizione centrale-anteriore e il cambio al posteriore garantiscono una distribuzione dei pesi quasi perfetta (49% all’anteriore e 51% al posteriore) con un equilibrio dinamico tipico delle Ferrari a motore centrale. Le prestazioni dichiarate sono estreme per una vettura a ruote alte, ma non cambiano rispetto alla versione “normale”: la Purosangue Handling Speciale accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e raggiunge i 200 km/h in appena 10,6 secondi, con una velocità massima superiore ai 310 km/h. L’impianto frenante è ai vertici della categoria garantendo uno spazio d’arresto da 100 km/h in soli 32,8 metri.

Dettagli specifici

Dal punto di vista estetico, la Purosangue Handling Speciale si caratterizza per una serie di elementi che ne esaltano la sportività senza intaccarne l’eleganza. Questa versione monta cerchi diamantati dal disegno specifico con pneumatici di generose dimensioni (315/30 R23 al posteriore). Altri dettagli esclusivi includono gli scudetti laterali in fibra di carbonio, gli scarichi in nero opaco e il Cavallino posteriore nero, mentre nell’abitacolo sono presenti un badge dedicato tra i sedili posteriori e la scritta ‘Handling Speciale’ sui battitacco anteriori.

7 anni di manutenzione

A conferma dell’attenzione che la Casa di Maranello riserva ai suoi clienti, anche la Handling Speciale può beneficiare del programma Genuine Maintenance, che include sette anni di manutenzione ordinaria. Il servizio, valido a livello globale e anche per chi acquista un’auto non di prima immatricolazione, prevede controlli annuali o ogni 20.000 chilometri, assicurando che le prestazioni della vettura rimangano inalterate nel tempo.